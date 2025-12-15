Slušaj vest

U Beogradu postoji veliki broj zgrada koje nisu u potpunosti legalizovane, iako su pojedini vlasnici uspeli da svoje stanove upišu u katastar nepokretnosti. Ova praksa izazvala je zabrinutost i pitanja među građanima, pre svega da li su vlasnici takvih stanova pravno sigurni i kako je uopšte moguć upis u objektu koji nema dozvolu.

Postupak prijavljivanja nelegalnih objekata započeo je 8. decembra, u skladu sa novim Zakonom o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima. Advokat Nemanja Rodić objasnio je da, ukoliko se utvrdi da zgrada nema potrebnu dozvolu, vlasnici stanova koji nisu evidentirani u katastru imaju obavezu da prijave svoje nekretnine u skladu sa ovim zakonom.

Različit status delova iste zgrade

Rodić je ukazao i na slučajeve koji dodatno zbunjuju javnost, poput zgrade na Čukarici u kojoj je u katastru navedeno da samo deo objekta ima upotrebnu dozvolu. U takvim situacijama, kako objašnjava, najčešće je reč o naknadnoj nadogradnji objekta. Kao primer naveo je dodavanje petog i šestog sprata, koji nisu obuhvaćeni prvobitnom dozvolom.

Vlasnici stanova u tim nadograđenim delovima obavezni su da podnesu dokumentaciju u skladu sa zakonom poznatim kao „Svoj na svome“, dok vlasnici stanova u legalnom delu zgrade nemaju tu obavezu, jer taj deo objekta već poseduje upotrebnu dozvolu.

Upis svojine i odgovornost vlasnika

Prema rečima advokata, upis po zakonu „Svoj na svome“ znači da će vlasnici stanova steći pravo svojine, ali će se objekat do pribavljanja kompletne dokumentacije voditi kao nebezbedan. To podrazumeva da odgovornost za stabilnost i bezbednost zgrade snose sami vlasnici stanova.

Zakon predviđa rok od pet godina u kojem je potrebno pribaviti dokumentaciju kojom se potvrđuje da je objekat bezbedan za upotrebu. Nakon toga, iz evidencije se briše napomena da je objekat nebezbedan, kao i odgovornost vlasnika u tom smislu.

Šta se dešava ako se objekat ne prijavi

Rodić je podsetio i na posledice neprijavljivanja nelegalizovanih objekata. Ukoliko vlasnici ne podnesu prijavu u predviđenom roku, ostavljena je mogućnost naknadnog prijavljivanja uz obrazloženje razloga kašnjenja. Međutim, ako se niko ne prijavi za određeni objekat, država će ga upisati kao svoju svojinu, odnosno na ime Republike Srbije.

U tom slučaju, država ima pravo da odluči da li će objekat srušiti ili ga zadržati za potrebe koje smatra opravdanim. Ipak, građanin koji nije upisao svoju nekretninu zadržava pravo da tuži Republiku Srbiju, jer je pravo svojine ustavno zaštićeno. U sudskom postupku tada se utvrđuje stvarno pravo svojine, ali je, kako Rodić naglašava, važno istaći da neprijavljivanje objekta nije opcija i da je u interesu vlasnika da postupak pokrene na vreme.