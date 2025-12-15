Slušaj vest

Hidroelektrana "Đerdap 1", najveća u sistemu "Elektroprivrede Srbije", je tehničko čudo koje već više od pola veka pretvara snagu Dunava u električnu energiju. A jedinstvenu snagu ove elektrane čine generacije inženjera, tehničara i radnika koji svojim znanjem i predanošću doprinose da sistem radi stabilno.

Jedna od njih je Jelena Kožičić, zamenica rukovodioca Tehničke službe u ovoj elektrani.

- Prvo što uradim kada dođem na posao je da pregledam izveštaj dežurnog inženjera smene i sve događaje prethodnog dana i noći - kaže Jelena i nastavlja:

Jelena Kožičić Foto: Danilo Mijatović

- Ukoliko je bilo primedbi ili bilo kakvih upozorenja, reagujemo odmah. Radni dan nastavljamo u mašinskoj hali i obilazimo opremu.

Jelena je u HE "Đerdap 1" već punih 18 godina. Prošla je, kako kaže, sve stepenice koje jedan inženjer može da prođe u elektrani.

- Taj put je bio dug, ali ispunjen. Svako napredovanje značilo je novo znanje, novu odgovornost i novu priliku da učim. U tih 18 godina mnogo se opreme promenilo i inoviralo i sve je bio izazov. Ponekad dokumentacija nije kompletna, nekad morate sve iz početka, ali upravo to čini ovaj posao dinamičnim - ističe Jelena Kožičić.

Neverovatan osećaj

Njenom profesionalnom razvoju posebno je doprineo rad na projektima revitalizacije i rekonstrukcije HE "Đerdap 1". Od idejnog rešenja, preko izvođenja, nadzora i puštanja u rad, sve faze su joj podjednako bliske.

- Kada vidite sistem koji ste pratili od prve linije projekta do momenta kada se sve pokrene i zasvetli, osećaj je neverovatan - kaže Jelena.

Hidroenergetika se često naziva muškim poslom, ali u "Đerdapu" taj stereotip odavno gubi snagu. U Tehničkoj službi radi više od 100 inženjera i tehničara, a među njima je 25 žena.

- Izazov je bio izboriti se za mesto u muškom timu, ali naučila sam da se znanjem i radom sve dokazuje. Kolege su me prihvatile kao ravnopravnu i danas smo pravi tim. Svako od nas ima svoju ulogu, ali zajednički cilj je da sistem radi bez greške - ističe Jelena.

Radi se i noću i vikendom

Posao u hidroelektrani, objašnjava ona, ne poznaje praznike. Ponekad su intervencije potrebne noću, vikendom, tokom praznika, jer elektrana živi 24 sata. Jelena veruje da se najveća vrednost jednog kolektiva meri po ljudima koji ga čine. Veruje u razgovor, podršku i pohvalu.

- Lepa reč otvara i gvozdena vrata, a mi smo baš na Gvozdenoj kapiji, pa znamo koliko to znači - kaže uz osmeh.

Foto: Danilo Mijatović

Njen tim broji više desetina stručnjaka različitih profila. Uprkos svim tehničkim izazovima, Jelena smatra da je najvažnije razumevanje među kolegama.

- Atmosfera u kolektivu je ključna. Mi nismo samo saradnici, već tim u kome se oslanjamo jedni na druge. Rad s ljudima traži strpljenje i razumevanje. Ponekad više vredi razgovor nego svaka naredba. Ne reaguju svi isto pod pritiskom, ali kada postoji poverenje, sve se može rešiti - kaže Jelena.

Đerdap ostavlja bez daha

Posao inženjera, kako kaže, nikad nije statičan i omogućava stalno učenje i napredovanje. Svaki dan donosi nešto novo.

- Nekad umor, nekad olakšanje kada se uspešno završi važan posao. Ali uvek je tu osećaj da radim nešto važno. HE „Đerdap 1“ za mene nije samo radno mesto, poziv i odgovornost, već i ljubav - zaključuje Jelena.

I posle skoro dve decenije rada Jelena sa istim divljenjem gleda na mašinsku halu, srce "Đerdapa 1".

- "Đerdap" je nešto ogromno, moćno. Kada sam prvi put ušla, ostala sam bez daha. To je svet za sebe, šrafovi veliki kao glava, turbine koje se ne mogu obuhvatiti pogledom. Shvatite da radite u sistemu koji je pravi gigant i da ste vi deo te snage - kaže s ponosom Jelena.