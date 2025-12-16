Liste čekanja za Nikoljdansku trpezu: Biznis Kurir na Bajlonijevoj pijaci proveravao cene ribe uoči slave
Bliži se jedna od najvećih slava, Sveti Nikola. Pravoslavni vernici je obeležavaju 19. decembra - pola Srbije slavi, a pola ide u goste.
Iz novosadske ribarnice "Aviso fish" navode da se lista porudžbina užurbano formira, kao i da građani uveliko zakazuju uslužno pečenje svih vrsta.
- Šaran je glavni, njega nam najviše traže. Tu su i oslić, som i pastrmka. Svake godine se građani opredeljuju za 6-7 istih vrsta. Više nam naručuju rečne, nego za morske ribe - istakao je prodavac iz Novog Sada.
Cene skočile
I dok građani uveliko prave kilometarske spiskove za posnu slavsku trpezu i pitaju se koliko će ih sve skupa koštati, Kurir Biznis je istražio koliko košta riba na Bajlonijevoj pijaci u Beogradu.
Najpovoljnija opcija su popularni oslić, filet soma i haringa, za koje ćete izdojiti od 430 do 650 dinara za kilogram, dok će vas bakalar suvi, hobotnica i i gambori košatati od 2.200 do čak 6.500 dinara.
Cena ribe po kilogramu
- kraba - 330
- dimljeni losos - 1.050
- dimljena pastrmka - 2.290
- dimljeni šaran - 2.349
- hobotnica - 2.400
- dagnje - 630
- filet oslić - 1.210
- filet skuša - 1.060
- filet som - 650
- filet losos - 2.590
- haringa - 430
- gambori - 2.200
- crvena riba - 930
- oslić hek - 530
- skuša - 1.055
- bakalar suvi - 6.510
- očišćen šaran - 930
- lignja - 1.459
- lignja očišćena - 1.152
- panirani riblji filet - 1.239
- riblje pljeskavice - 530
- riblji štapići - 530
- lignje (kolutići) - 900
- panirani filet oslić - 1.160
Jedno je sigurno – bez obzira na poskupljenje, u odnosu na cene pre Aranđelovdana, riba će se i ove godine naći na gotovo svakoj slavskoj trpezi, jer tradicija nema cenu.
BiznisKurir.rs