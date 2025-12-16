Slušaj vest

Bliži se jedna od najvećih slava, Sveti Nikola. Pravoslavni vernici je obeležavaju 19. decembra - pola Srbije slavi, a pola ide u goste.

Iz novosadske ribarnice "Aviso fish" navode da se lista porudžbina užurbano formira, kao i da građani uveliko zakazuju uslužno pečenje svih vrsta. 

- Šaran je glavni, njega nam najviše traže. Tu su i oslić, som i pastrmka. Svake godine se građani opredeljuju za 6-7 istih vrsta. Više nam naručuju rečne, nego za morske ribe - istakao je prodavac iz Novog Sada.

Cene skočile

I dok građani uveliko prave kilometarske spiskove za posnu slavsku trpezu i pitaju se koliko će ih sve skupa koštati, Kurir Biznis je istražio koliko košta riba na Bajlonijevoj pijaci u Beogradu.

Posetili smo jednu dobro snabdevenu ribarnicu Foto: Privatna arhiva

Najpovoljnija opcija su popularni oslić, filet soma i haringa, za koje ćete izdojiti od 430 do 650 dinara za kilogram, dok će vas bakalar suvi, hobotnica i i gambori košatati od 2.200 do čak 6.500 dinara.

Cena ribe po kilogramu

  • kraba -  330
  • dimljeni losos - 1.050
  • dimljena pastrmka - 2.290
  • dimljeni šaran - 2.349
  • hobotnica - 2.400
  • dagnje - 630
  • filet oslić - 1.210
  • filet skuša - 1.060
  • filet som - 650
  • filet losos - 2.590
  • haringa - 430
  • gambori - 2.200
  • crvena riba - 930 
  • oslić hek - 530
  • skuša - 1.055
  • bakalar suvi - 6.510
  • očišćen šaran - 930
  • lignja - 1.459
  • lignja očišćena - 1.152
  • panirani riblji filet - 1.239
  • riblje pljeskavice - 530
  • riblji štapići - 530
  • lignje (kolutići) - 900
  • panirani filet oslić - 1.160

Jedno je sigurno – bez obzira na poskupljenje, u odnosu na cene pre Aranđelovdana, riba će se i ove godine naći na gotovo svakoj slavskoj trpezi, jer tradicija nema cenu.

