Slušaj vest

Bliži se jedna od najvećih slava, Sveti Nikola. Pravoslavni vernici je obeležavaju 19. decembra - pola Srbije slavi, a pola ide u goste.

Iz novosadske ribarnice "Aviso fish" navode da se lista porudžbina užurbano formira, kao i da građani uveliko zakazuju uslužno pečenje svih vrsta.

- Šaran je glavni, njega nam najviše traže. Tu su i oslić, som i pastrmka. Svake godine se građani opredeljuju za 6-7 istih vrsta. Više nam naručuju rečne, nego za morske ribe - istakao je prodavac iz Novog Sada.

Cene skočile

I dok građani uveliko prave kilometarske spiskove za posnu slavsku trpezu i pitaju se koliko će ih sve skupa koštati, Kurir Biznis je istražio koliko košta riba na Bajlonijevoj pijaci u Beogradu.

1/8 Vidi galeriju Posetili smo jednu dobro snabdevenu ribarnicu Foto: Privatna arhiva

Najpovoljnija opcija su popularni oslić, filet soma i haringa, za koje ćete izdojiti od 430 do 650 dinara za kilogram, dok će vas bakalar suvi, hobotnica i i gambori košatati od 2.200 do čak 6.500 dinara.

Cena ribe po kilogramu kraba - 330

dimljeni losos - 1.050

dimljena pastrmka - 2.290

dimljeni šaran - 2.349

hobotnica - 2.400

dagnje - 630

filet oslić - 1.210

filet skuša - 1.060

filet som - 650

filet losos - 2.590

haringa - 430

gambori - 2.200

crvena riba - 930

oslić hek - 530

skuša - 1.055

bakalar suvi - 6.510

očišćen šaran - 930

lignja - 1.459

lignja očišćena - 1.152

panirani riblji filet - 1.239

riblje pljeskavice - 530

riblji štapići - 530

lignje (kolutići) - 900

panirani filet oslić - 1.160

Jedno je sigurno – bez obzira na poskupljenje, u odnosu na cene pre Aranđelovdana, riba će se i ove godine naći na gotovo svakoj slavskoj trpezi, jer tradicija nema cenu.