Slušaj vest

Građane koji se približavaju odlasku u penziju, ali i one koji već primaju najniže iznose, često zanima koliki je minimalni iznos penzije koji država garantuje zakonom.

Na ovo pitanje odgovor daje Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO).

Kako je objašnjeno, pravo na najniži iznos penzije imaju osiguranici koji ostvare pravo na starosnu, prevremenu starosnu ili invalidsku penziju, ukoliko im obračunata penzija bude niža od zakonom utvrđenog minimalnog iznosa.

Ne propustitePenzionerŽene, pazite na rok! Ako ovo ne uradite do kraja godine, u penziju idete kasnije
Penzionerke

 Trenutno, najniži iznos penzije za korisnike iz kategorije zaposlenih i samostalnih delatnosti iznosi 27.711,33 dinara. Sa druge strane, za penzionere iz kategorije poljoprivrednika garantovani minimalni iznos je niži i iznosi 21.786,02 dinara.

Iz Fonda PIO pojašnjavaju da se za osiguranike iz kategorije poljoprivrednika najniži iznos penzije primenjuje u slučajevima kada je pretežan deo penzijskog staža ostvaren upravo u osiguranju poljoprivrednika.

Drugim rečima, država garantuje minimalnu penziju svima koji ispune zakonske uslove, ali njen iznos zavisi od kategorije osiguranja u kojoj je osiguranik proveo najveći deo radnog veka.

Biznis Kurie/ Dnevnik.rs

Ne propustiteInfoBizCRNO NA BELO! OVAKO RASTU PENZIJE U SRBIJI: Od 2018. do 2026. očekivani rast od čak 139,4 odsto! Sve bolji standard najstarijih sugrađana
penzioneri šetaju ulicom
PenzionerU januaru isplata uvećanih penzija: Evo kome sledi veći iznos na čeku i za koliko
penzioneri šetaju ulicom
PenzionerUVEĆANU PENZIJU PRIMIĆE SVAKAKO PRE BADNJEG DANA Građani su rekli svoje: Država radi! Ako je iko do sada radio, radi Vučić!
penzije-2.jpg
PenzionerPENZIJE OD DANAS VEĆE ZA 12,2 ODSTO! Prve isplate pre Božića! Evo kolika će sada biti prosečna penzija s ovim uvećanjem, a kolika u 2026!
penzioneri penzija isplata jul