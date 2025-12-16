Penzioneri u Srbiji na meti prevaranata

Građane koji se približavaju odlasku u penziju, ali i one koji već primaju najniže iznose, često zanima koliki je minimalni iznos penzije koji država garantuje zakonom.

Na ovo pitanje odgovor daje Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO).

Kako je objašnjeno, pravo na najniži iznos penzije imaju osiguranici koji ostvare pravo na starosnu, prevremenu starosnu ili invalidsku penziju, ukoliko im obračunata penzija bude niža od zakonom utvrđenog minimalnog iznosa.

Trenutno, najniži iznos penzije za korisnike iz kategorije zaposlenih i samostalnih delatnosti iznosi 27.711,33 dinara. Sa druge strane, za penzionere iz kategorije poljoprivrednika garantovani minimalni iznos je niži i iznosi 21.786,02 dinara.

Iz Fonda PIO pojašnjavaju da se za osiguranike iz kategorije poljoprivrednika najniži iznos penzije primenjuje u slučajevima kada je pretežan deo penzijskog staža ostvaren upravo u osiguranju poljoprivrednika.