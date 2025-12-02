Slušaj vest

Prve veće penzije biti isplaćene pre božićnih praznika, odnosno 4. ili 5. januara.

- Prvu uvećanu penziju primiće svakako pre Badnjeg dana, pre Božića. Čestitam im i želim im dobro zdravlje, dug život, i sledeće godine ćemo takođe gledati da se ponovo raduju - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić jasno je i direktno sasekao laži na društvenim mrežama u kojima se navodi da nema novca u budžetu za povećanje penzija. Štaviše, on je potvrdio da će penzije od sutra biti uvećane za 12,2 odsto.

- Kao što je to bio slučaj 2014. godine. Objašnjavali smo, borili se, imali podršku najodgovornijih građana u našoj zemlji. A penzioneri kao iskusni ljudi, ali i kao ljudi koji znaju i pamte dobro svakojaka vremena, umeju da cene nečiji trud i nečiji rad - naveo je Vučić.

Šta kažu građani

Građani Srbije istakli su da su prezadovoljni povećanjem.

- Država sve radi kako bi pomogla građanima. Da može Vučić bi povećao više - rekao je jedan penzioner.

- Država radi. Ako je iko do sada radio, radi Vučić - rekla je jedna penzionerka iz Beograda.

- Svako povećanje je dobro - smatra njen sugrađanin.

- Ako imaju u budžetu, zašto ne, ako je realno. Zadovoljan sam dosadašnjim radom. Kako je bilo ranije, posle onog smanjenja valjda je tako trebalo da bude, da se izvučemo iz poteškoće - dodao je.

Dodao je da su u pitanju ljudi koji znaju da je u državi po prvi put stabilan kurs dinara gotovo 14 godina što, kako je istakao, nikada u srpskoj istoriji nije bio slučaj.

- To su ljudi koji znaju da penzija ne kasni ni sata, a kamoli dana. To su ljudi koji znaju da su, uprkos problemima koje smo imali, penzije sve veće i veće i znaju da ćemo posebnu pažnju našim najstarijim građanima da posvetimo u narednom periodu. I kao što sam rekao, to su bile sitne obmane za upotrebu u ove tri opštine gde se odigravaju lokalni izbori - naglasio je Vučić.