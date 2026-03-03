Slušaj vest

Akcije globalnih kompanija u sektoru luksuza kao što su Moet Henesi Luj Viton (LVMH) i Kering danas su u strmoglavom padu zbog rata na Bliskom istoku koji ugrožava zarade na ovom dinamičnom i profitabilnom tržištu.

Na evropskim berzama su među najvećim gubitnicima LVMH, Kering, u čijem je portfoliju Guči, kao i britanski Barberi, dok je značajan pad zabeležio i švajcarski Rišmont, vlasnik brenda Kartije.

Bliski istok je u prethodnom periodu predstavljao jednu od retkih svetlih tačaka za luksuzni sektor, koji se suočava sa slabijom tražnjom u Kini i izazovnim makroekonomskim okruženjem u drugim delovima sveta.

Milano, Guči Foto: Shutterstock

Geopolitička neizvesnost, strah i poremećaji u avio-saobraćaju, uključujući otkazivanje hiljada letova u regionu, dodatno ugrožavaju potrošnju, posebno u periodu nakon Ramazana kada kupci sa Bliskog istoka tradicionalno putuju u Evropu i troše na luksuz.

Analitičari upozoravaju da bi produženi sukob na Bliskom istoku mogao da ima daleko šire posledice.

Ako rat potraje mesecima i ozbiljnije poremeti snabdevanje naftom iz Zaliva, povećala bi se verovatnoća globalne recesije, što bi direktno pogodilo diskrecionu potrošnju, uključujući luksuzne proizvode.

Foto: Creativa Images/Shutterstock

Eksperti iz RBC kapital markets ističu da luksuzna tražnja zavisi od pozitivnog raspoloženja i poverenja potrošača, dok geopolitički šokovi i strah imaju suprotan efekat.

Sve o sukobu na Bliskom istoku pratite u našem tekstu UŽIVO.