Slušaj vest

Akcije globalnih kompanija u sektoru luksuza kao što su Moet Henesi Luj Viton (LVMH) i Kering danas su u strmoglavom padu zbog rata na Bliskom istoku koji ugrožava zarade na ovom dinamičnom i profitabilnom tržištu.

Na evropskim berzama su među najvećim gubitnicima LVMH, Kering, u čijem je portfoliju Guči, kao i britanski Barberi, dok je značajan pad zabeležio i švajcarski Rišmont, vlasnik brenda Kartije.

Bliski istok je u prethodnom periodu predstavljao jednu od retkih svetlih tačaka za luksuzni sektor, koji se suočava sa slabijom tražnjom u Kini i izazovnim makroekonomskim okruženjem u drugim delovima sveta.

shutterstock_2331981965.jpg
Milano, Guči Foto: Shutterstock

Geopolitička neizvesnost, strah i poremećaji u avio-saobraćaju, uključujući otkazivanje hiljada letova u regionu, dodatno ugrožavaju potrošnju, posebno u periodu nakon Ramazana kada kupci sa Bliskog istoka tradicionalno putuju u Evropu i troše na luksuz.

Analitičari upozoravaju da bi produženi sukob na Bliskom istoku mogao da ima daleko šire posledice.

Ako rat potraje mesecima i ozbiljnije poremeti snabdevanje naftom iz Zaliva, povećala bi se verovatnoća globalne recesije, što bi direktno pogodilo diskrecionu potrošnju, uključujući luksuzne proizvode.

Iran
Foto: Creativa Images/Shutterstock

Eksperti iz RBC kapital markets ističu da luksuzna tražnja zavisi od pozitivnog raspoloženja i poverenja potrošača, dok geopolitički šokovi i strah imaju suprotan efekat.

Sve o sukobu na Bliskom istoku pratite u našem tekstu UŽIVO.

Kurir.rs/CNBC, Euronews

Ne propustiteDruštvoAvion "Er Srbije" sleteo u Šarm el Šeik po srpske državljane! Evakuacija realizovana u nekoliko koraka, 67 ljudi kreće put Beograda
shutterstock_747217855.jpg
PlanetaŠPANIJA ODGOVORILA TRAMPU NA PRETNJE! Američki predsednik besan na Madrid, preti prekidom trgovinskih odnosa, španska vlada jasna: "Poštujte međunarodno pravo"
Pedro Sančez
FudbalPOZNATA JE SUDBINA KRISTIJANA RONALDA: Klub se oglasio posle spekulacija da je napustio Rijad! Na fotografijama se vidi gde je Portugalac dok padaju bombe
Kristijano Ronaldo, Al Nasr
PlanetaOVO JE NOVO AMERIČKO ORUŽJE! Upravo je prvi put upotrebljeno u borbi protiv Irana! (VIDEO)
2026-03-03 19_55_32-Phoenix-made “LUCAS” kamikaze drones used in combat for first time - YouTube — M.png