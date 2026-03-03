Luksuzna panika! Moet, Luj Viton i Guči tonu dok rat na Bliskom istoku trese globalno tržište!
Akcije globalnih kompanija u sektoru luksuza kao što su Moet Henesi Luj Viton (LVMH) i Kering danas su u strmoglavom padu zbog rata na Bliskom istoku koji ugrožava zarade na ovom dinamičnom i profitabilnom tržištu.
Na evropskim berzama su među najvećim gubitnicima LVMH, Kering, u čijem je portfoliju Guči, kao i britanski Barberi, dok je značajan pad zabeležio i švajcarski Rišmont, vlasnik brenda Kartije.
Bliski istok je u prethodnom periodu predstavljao jednu od retkih svetlih tačaka za luksuzni sektor, koji se suočava sa slabijom tražnjom u Kini i izazovnim makroekonomskim okruženjem u drugim delovima sveta.
Geopolitička neizvesnost, strah i poremećaji u avio-saobraćaju, uključujući otkazivanje hiljada letova u regionu, dodatno ugrožavaju potrošnju, posebno u periodu nakon Ramazana kada kupci sa Bliskog istoka tradicionalno putuju u Evropu i troše na luksuz.
Analitičari upozoravaju da bi produženi sukob na Bliskom istoku mogao da ima daleko šire posledice.
Ako rat potraje mesecima i ozbiljnije poremeti snabdevanje naftom iz Zaliva, povećala bi se verovatnoća globalne recesije, što bi direktno pogodilo diskrecionu potrošnju, uključujući luksuzne proizvode.
Eksperti iz RBC kapital markets ističu da luksuzna tražnja zavisi od pozitivnog raspoloženja i poverenja potrošača, dok geopolitički šokovi i strah imaju suprotan efekat.
Kurir.rs/CNBC, Euronews