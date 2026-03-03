Slušaj vest

Putovanje po Italiji bez velikih troškova za mnoge zvuči kao nedostižna želja, ali mart donosi priliku koja tu ideju pretvara u realnost! Dovoljno je izabrati pravi datum i reagovati na vreme, jer se uskoro održava inicijativa koja svake godine privuče hiljade putnika željnih kratkog predaha bez udarca na kućni budžet.

Reč je o manifestaciji B&B Day 2026, koja će biti održana u subotu, 7. marta 2026. godine. Ovaj međunarodni dan posvećen je promociji smeštaja tipa "Bed and Breakfast" širom Italije i ove godine beleži svoje devetnaesto izdanje.

Naime, stotine objekata širom zemlje učestvuju u akciji, nudeći gostima iz svih zemalja sveta mogućnost da jednu noć prespavaju potpuno besplatno.

Pravila su jednostavna

Potrebno je rezervisati najmanje dve noći, a među njima mora biti i noć 7. marta. U tom slučaju, gost plaća samo jednu noć, dok je druga gratis i poklanja je smeštaj koji učestvuje u inicijativi.

Na primer, ukoliko se odlučite za boravak od petka 6. do subote 7. marta, noć u subotu se ne plaća. Isto važi i za termin od subote 7. do nedelje 8. marta – prva noć ostaje besplatna. Ponuda važi i za duže boravke, pod uslovom da uključuju noć 7. marta, koja je uvek deo paketa bez dodatnih troškova.

Potrebno je proveriti koji objekti učestvuju

Zbog velikog interesovanja, preporučuje se da se na vreme proveri koji objekti učestvuju i da se rezervacija obavi što pre, jer se kapaciteti, posebno u traženim destinacijama, popune veoma brzo.

Za one koji žele dodatno da uštede, savetuje se fleksibilnost pri izboru datuma i razmatranje manje posećenih mesta, koja često nude podjednako atraktivan sadržaj, ali uz mirniju atmosferu. Isplativo je birati lokacije do kojih se može stići vozom ili povoljnim regionalnim prevozom, kao i putovati sa manje prtljaga kako bi se izbegli dodatni troškovi.

Pre konačne rezervacije preporučuje se i direktan kontakt sa smeštajem radi provere svih uslova, kao i informacija o parkingu ili eventualnim lokalnim pogodnostima.

Širok izbor destinacija

Italija nudi širok izbor destinacija – od planinskih predela i obale, preko srednjovekovnih sela, do gradova bogatih umetnošću i istorijom. Među predlozima se izdvajaju vinogradi Pijemonta, primorska mesta Ligurije, zeleni brežuljci Umbrije, istorijski gradovi u regionu Marke, barokna arhitektura Sicilije, maslinjaci Pulje, ali i Sardinija, koja već u martu nagoveštava dolazak proleća.