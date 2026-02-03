Slušaj vest

Mesarovićeva je rekla, tokom obilaska fabrike Tazari Group u italijanskom mestu Imola, da je Srbija najinteresantnija kada je u pitanju odluka kompanije Tazari za dalje investiranje.

"Ja ih očekujem u nekih narednih 15 dana u Srbiji, gde ćemo nastaviti razgovore i započeti jedne otvorene pregovore, gde ćemo svakako lobirati da to apsolutno bude Srbija. Plan za njihovo investiranje jeste 2026. godina, znači nije neka godina koja će se dugo čekati", rekla je ona.

Navela je da se kompanije najviše bavi izlivanjem aluminijumskih delova za proizvodnju motora.

"Neki od glavnih kupaca su im Dukati, Lamborgini, Maserati, Ferari - svetski brendovi su njihovi kupci sa kojima sarađuju i svakako im je u planu da se šire kada je u pitanju evropsko tlo, imajući u vidu sve veće potrebe kada su u pitanju njihovi kupci", dodala je Mesarovićeva.

Navela je i da kompanija ima proizvodnju malih električnih automobila.

"To je njihova sopstvena proizvodnja. U punom kapacitetu proizvode samostalna vozila i to im je interesantno da šire dalje na evropsko tlo“, rekla je ministarka.

Kako je istakla, Tazari grupi su posebno interesantni sporazumi o slobodnoj trgovini koje Srbija ima sa više zemalja.

Naglasila je da su je predstavnici kompanije Tazari Group pozvali na sastanak i to pokazuje da je Srbija dobro pozicionirana na investicionoj mapi sveta.

Kako je navela, kompaniji Tazari je posebno interesantno to što Srbija ima sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom, Egiptom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Mesarovićeva je juče započela posetu Italiji sastankom sa predstavnicima kompanije CSA S.c.p.a. u Rimu, koja je lider u IT sektoru i u digitalizaciji.

Predstavnici kompanije CSA su na sastanku sa delegacijom Ministarstva privrede Srbije, takođe, izrazili želju da investiraju u Srbiji.