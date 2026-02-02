Slušaj vest

- To je jedna od najvećih IT kompanija u Italiji, oni su spremni za ulaganje već 2026. godine. Ja ih u narednih mesec dana već očekujem u Beogradu - rekla je Mesarovićeva tokom posete Italiji.

Ona se sastala sa predstavnicima kompanije CSA S.c.p.a. i rekla da ta kompanija planira da u saradnju uključi i dve srpske kompanije, koje će pomoći da se iz Srbije pruža usluga za potrebe italijanske vlade.

Navela je da je danas veoma važan dan za Srbiju, kada je u pitanju privredna saradnja sa Italijom.

- Italija je za nas jedan od najvažnijih partnera kada je u pitanju spoljno-trgovinska razmena - rekla je Mesarovićeva.

Kako je rekla, deficit izvoza je na strani Srbije pošto je vrednost od dve milijarde evra ukupno izvezena iz Srbije u Italiju, dok je 2,5 milijarde evra uvezeno iz Italije u Srbiju.

- Na tome moramo raditi, kada je u pitanju dalji razvoj naše saradnje sa Italijom i sa italijanskim kompanijama - navela je ona.

Istakla je i da je posetu Italiji započela na poziv dve kompanije, što pokazuje, kako je rekla, da je Srbija prepoznata na investicionoj mapi sveta.

- Italija je zemlja koja je nedaleko od Srbije, koja posmatra poslovno i privredno okruženje, na koji način i gde treba investirati i u kojem meri i gde vide tu dugoročnu stabilnost - dodala je Mesarovićeva.

Istakla je da je kompanija CSA jedna od vodećih IT kompanija u Italiji koja radi aktivno na poslovima sveukupne digitalizacije italijanske vlade.

- Kada su u pitanju i arhiviranje podataka i obrada podataka, kao i digitalne platforme, zaista je to veliki spektar ministarstva sa kojima rade i sarađuju. Puno su doprineli digitalizaciji Italije i to na veoma uspešan način - dodala je ona.

Mesarovićeva je danas započela posetu Italiji sastankom sa predstavnicima kompanije CSA S.c.p.a. u Rimu, a tokom posete je planiran i sastanak sa predstavnicima kompanije Tazzari Group u Imoli.

Mesarovićevu su na aerodromu dočekali ambasadorka Srbije u Rimu Mirjana Jeremić i savetnik u ambasadi Vukašin Todorović.
Kompanija Tazzari Group sa sedištem u Imoli posluje u sektoru proizvodnje za treća lica u oblasti precizne mehanike, obrade lima, bravarskih radova, montaže i izrade gotovih mašina.

Mehanički sektor osnovan je 1967. godine kao podrška aluminijumskoj livnici koja posluje od 1963. godine, čime je kompanija postala pouzdan partnerski dobavljač vodećim nacionalnim i globalnim firmama u svojim tehnološkim oblastima.

