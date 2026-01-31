Slušaj vest

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut je danas, zajedno sa potpredsednicom Vlade i ministarkom privrede Adrijanom Mesarović, uručio rešenja za programe podsticaja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žensko preduzetništvo i za razvoj starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti, i tom prilikom istakao da je za žene preduzetnice kao podrška iz budžeta izdvojeno 204 miliona dinara.

Macut je ukazao da je podrška ženskom preduzetništvu, kao i razvoju starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti, pokazatelj da Srbija vidi, razume i podržava one koji stvaraju vrednost sopstvenim radom, znanjem i upornošću.

- Žene preduzetnice u Srbiji nisu samo važan deo naše ekonomije – one su njen pokretač. One pokreću male i srednje biznise, zapošljavaju, ostaju u svojim sredinama i grade lokalne zajednice. Često preduzimaju veći rizik, sa manje početnog kapitala i više odgovornosti - rekao je predsednik Vlade.

On je dodao da program finansijske podrške ženskom preduzetništvu olakšava pristup kapitalu, smanjuje finansijski rizik i daje podsticaj da se ide dalje u razvoj, zapošljavanje i stabilno poslovanje.

- Sa ukupno 204 miliona dinara opredeljenih sredstava, država jasno pokazuje da veruje u potencijal žena koje vode i razvijaju biznise širom Srbije - rekao je Macut.

Istakao je da je posebno važno to što država podržava i stare i umetničke zanate, jer zanati nisu prošlost, već predstavljaju identitet, tradiciju i autentičnu vrednost Srbije.

- U današnjem vremenu zanatlije opstaju zahvaljujući znanju koje se prenosi generacijama, zahvaljujući kvalitetu, originalnosti i posvećenosti. Zato ovaj program nije samo finansijska podrška – on je poruka poštovanja - poručio je predsednik Vlade Srbije.

Kako je rekao, podatak da se ove godine prijavilo 256 zanatlija, što je znatno više nego prethodne, govori da je država poslala pravi signal i da su ga ljudi prepoznali.