Na nekretnine koje budu evidentirane u katastru po novom zakonu o „legalizaciji“ moći će da bude upisana hipoteka, ukoliko imaju urednu tehničku i pravnu dokumentaciju i ispunjavaju urbanističke i građevinske uslove, ocenjuje finansijski konsultant Vladimir Vasić i bivši sekretar Udruženja banaka.

Međutim, on ukazuje da će banke u početku biti opreznije kod odobravanja kredita povezanih s ovim nekretninama. I savetuje vlasnicima da ne staju samo na proceduri upisa vlasništva u katastru.

Skupština Srbije usvojila je u oktobru Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima. Novi propisi omogućavaju prijavu za upis vlasništva nad nepokretnostima po jednostavnijoj proceduri od prethodnog zakona koji je zahtevao obimniju dokumentaciju.

Foto: Kurir/T.I.

Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, do 28. januara u 19 časova, stiglo je 1.228.947 prijava za upis. Agencija za prostorno planiranje i urbanizam u objavi na svom sajtu navodi da prva rešenja o upisu očekuje od marta.

Šta kažu banke?

U Unicredit banci navode da posluju u skladu sa važećim propisima Srbije i da u načelu „sve nepokretnosti koje su uredno upisane u katastar nepokretnosti mogu biti sredstva obezbeđenja“

- Svaka nepokretnost (objekat) se posmatra krozpojedinačni postupak. Prilikom procene uzimaju se u obzir pravni status i konstrukciona ispravnost objekta. Oni su glavni potencijalni rizici koji mogu uticati na njegovu tržišnu vrednost. U zavisnosti od toga, tržišna vrednost se, po potrebi, koriguje u slučaju postojanja pravnih ili tehničkih ograničenje.

Navode da nekretnina evidentirana po ovom Zakonu može biti prihvaćena kao kolateralukoliko ispunjava uslove propisane internim aktima banke i važećim propisima.

Nije važno samo vlasništvo

Finansijski konsultant Vladimir Vasić kaže da ako su objekti na zemljištu legalizovani, imaju urednu tehničku i pravnu dokumentaciju, ispunjavaju urbanističke i građevinske uslove i kao takvi evidentirani u katastru - banke će moći da ih prihvataju kao kolateral i na njima upisuju hipoteku. Međutim, on ukazuje da je važno razumeti da je evidencija vlasništva u katastru samo jedan korak ka punoj pravnoj i tržišnoj legalizaciji nepokretnosti.

Foto: Shutterstock

Prava vrednost za banke, prema njegovim rečima, nastaje tek kada su paralelno ispunjeni i drugi kriterijumi.To su, kako navodi, legalnost objekta, tehnička ispravnost, usklađenost sa propisima, jasna dokumentacija i tržišna likvidnost.

Vasić savetuje vlasnicima da nakon upisa vlasništva u katastru rade i na ispunjenju svih drugih pravnih i tehničkih uslova, kako bi nepokretnost postala punopravno bankarski prihvatljiv kolateral i time dobila veću tržišnu i kreditnu vrednost. Prilikom donošenja odluka, banke će, prema oceni Vasića, primarno posmatrati kombinaciju pravne sigurnosti, tehničke ispravnosti i tržišne vrednosti nepokretnosti.To, po njemu, uključuje:

čisto vlasništvo bez sporova, tereta i zabeležbi,

kvalitet dokumentacije na osnovu koje je izvršen upis,

status legalizacije i usklađenost sa urbanističko-građevinskim propisima,

tehničku ispravnost objekta,

procenjenu tržišnu vrednost i likvidnost,

realnu mogućnost prodaje u slučaju aktiviranja hipoteke.

- Drugim rečima, banku ne zanima forma zakona, već rizik naplate. Da li je nepokretnost pravno sigurna, tržišno vredna i likvidna - navodi on.

Na pitanje da li bi banke mogle da imaju posebna pravila/procedure za nepokretnosti upisane po novom zakonu, i da li će praviti razlike u odnosu na ranije upise, Vasić navodi da vrlo verovatno da hoće, u početnoj fazi primene zakona.

- Ne u smislu zabrane kreditiranja, već krozpojačane interne kontrole, dodatne pravne provere i konzervativniji pristup proceni rizikakod prvih slučajeva - rekao je on.

Foto: Shutterstock, Kurir

Prema njegovim rečima, to je standardno ponašanje bankarskog sistema kod svake nove regulative dok se ne uspostavi stabilna praksa, sudska tumačenja i ujednačena tržišna primena. Dugoročno, razlike između „starih“ i „novih“ upisa ne bi trebalo da postoje.

- Pod uslovom da novi sistem obezbedi istu ili višu pravnu sigurnost. U početnoj fazi može postojati veći oprez u proceni rizika, ali vrednovanje nepokretnosti za banke se suštinski zasniva na lokaciji, tržišnoj tražnji, likvidnosti, pravnoj sigurnosti i mogućnosti efikasne naplate kroz hipoteku.

Ako su ti elementi stabilni, sama činjenica da je nepokretnost upisana po novom zakonu neće dugoročno značiti nižu vrednost, zaključuje Vasić.