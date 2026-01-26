Slušaj vest

Za upis prava svojine prijavilo se više od milion ljudi, a do petog februara očekuje se milion i četiri stotine prijava, izjavio je juče predsednik Aleksandar Vučić. On je zatražio od ministara izmenu zakona kako bi građani mogli u februaru da dobiju rešenja o legalizaciji.

Advokat Nikola Premović govorio je za Redakciju o zakonskim preprekama na koje građani mogu naići prilikom upisa.

- Postoji i potreba i prostor da se postupak upisa po novom zakonu učini bržim i efikasnijim. Tehnički je moguće izmeniti zakon ali nisam siguran da je u praksi moguće sprovesti izmenu. Zato postoji više razloga, veliki je broj elektronskih prijava za upis u Katastar, a očekuje se da će taj broj još više porasti - kaže Premović.

Građani podnose nepotpune prijave

Advokat ističe da je još jedan od razloga i manjak operativnih kapaciteta za obradu ovog broja elektronskih prijava.

- Moramo imati u vidu i činjenicu da građani podnose prijave sa nepotpunom dokumentacijom gde neretko fali čak i pravni osnov. Očekujem od agencije da im naknadno naloži dopunu. Imamo i podnošenje elektronskih prijava za nepokretnosti sa spornim imovinsko pravnim odnosima, na zemljištu, zgradama, kućama i stanovima - kaže Premović.

Foto: Kurir Televizija

Da li se može upisati imovina pre kraja ostavinskog postupka?

Premović kaže da je još jedan razlog i to što su pravna rešenja u samom zakonu nedovoljno jasna, a veliki broj klijenata ima nedoumicu da li kao naslednici mogu da se upišu u katastar bez ostavinske rasprave. Advokat objašnjava da je neophodno prvo okončati ostavinski postupak.

Ervin Pašanović, stručnjak za nekretnine, kaže da ova akcija treba da razreši višedecenijski problem.

- Pokušaj legalizacije poslednjih 25 godina ima najviši odziv građanstva. Mnogo je objekata u ruralnim naseljima gde neće biti podneto jer nema naslednika i zainteresovanih. Ima mnogo nadstrešnjica i pomoćnih objekata za koje nema više zainteresovanih strana. Obraditi ovoliko predloga je jako izazovno - kaže Pašanović.

On dodaje da će rok biti prolongiran ali apeluje na građane da ipak podnesu prijavu na vreme.

Foto: Kurir Televizija

Šta ako ima više suvlasnika?

Premović kaže da u slučaju više suvlasnika jedna osoba može podneti zahtev, a mogu ga podneti i svako pojedinačno:

- Ako oni imaju sporazum, nema problema. Ukoliko dođe do spornih imovinsko pravnih odnosa biće upućeni nadležnom sudu gde će se utvrditi šta se dešava - kaže Premović.

Pašanović ističe da ovaj proces ne može izaći iz okvira uobičajenih procedura, pa mora biti jasno ko je vlasnik.

