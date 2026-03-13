Ambasador Kine Li Ming izjavio je danas da je Kina spremna da dodatno unapredi povezivanja Petnaestog petogodišnjeg plana i nacionalne strategije "Srbija 2030" i u potpunosti iskoristi pogodnosti Sporazuma o slobodnoj trgovini, bezviznog režima, direktnih avio-linija i drugih olakšica, te da duboko istraži potencijal saradnje u oblastima naučno-tehnoloških inovacija, zelene ekonomije, biomedicine i veštačke inteligencije.

- Cilj je da bilateralna saradnja još bolje koristi građanima, da izgradnja zajednice Kine i Srbije sa zajedničkom budućnošću u novoj eri i inicijative "Pojas i put" bude dublja i konkretnija, te da doprinese očuvanju svetskog mira i stabilnosti i unapređenju izgradnje zajednice sa zajedničkom budućnošću za čovečanstvo", rekao je ambasador Li Ming na brifingu za medije i tink-tenkove o duhu kineska "Dva zasedanja" 2026, koja su juče svečano zatvorena u Pekingu nakon uspešnog završetka svih predviđenih tačaka dnevnog reda.

Dva zasedanja

Ambasador je na skupu, čija je poruka bila "Napred po 15. petogodišnjem planu", naglasio da sa zadovoljstvom primećuju da je predsednik Aleksandar Vučić, tokom održavanja Dva zasedanja u Kini, takođe predstavio nacionalnu strategiju "Srbija 2030", kojom se za narednih pet do 10 godina precizno definišu prioriteti u deset ključnih oblasti, uključujući razvoj novih industrija kao što su veštačka inteligencija i robotika, izgradnju i unapređenje infrastrukture u oblasti transporta i energetike, kao i poboljšanje životnog standarda gradana.

Li Ming je ocenio da se "Strategija Srbija 2030" vremenski poklapa sa Petnaestim petogodišnjim planom Kine, dok se u ključnim oblastima u velikoj meri usklađuje sa njegovim prioritetima, rekao je Li Ming.

Kina, naglasio je ambasador u govoru, ostaje stabilna snaga u očuvanju svetskog mira i bezbednosti, u podsticanju globalnog razvoja i prosperiteta, kao i u unapređenju otvorenosti i inkluzivnosti u svetu.

- U spoljnim odnosima Kine, odnosi Kine i Srbije zauzimaju posebno mesto zahvaljujući dubokim istorijskim vezama, čvrstoj političkoj osnovi, širokom spektru zajedničkih interesa i snažnoj podršci javnosti - kazao je ambasador.

Zajednička budućnost

Kao prvo partnerstvo zajednice sa zajedničkom budućnošću između Kine i jedne evropske zemlje, odnosi Kine i Srbije predstavljaju primer prijateljske razmene izmedu Kine i Evrope, ali i između Kine i drugih zemalja sveta, rekao je.

Ambasador je ocenio da je od državne posete predsednika Si Đinpinga Srbiji u maju 2024. godine izgradnja zajednice Kine i Srbije sa zajedničkom budućnošću u novoj eri ostvarila značajne rezultate.

Podsetio je da su se šefovi naše dve države tokom 2025. godine uspešno sastali dva puta u Pekingu i u Moskvi, i naglasio da kontinuirano usmeravaju razvoj bilateralnih odnosa.

- Političko međusobno poverenje nastavlja da se produbljuje. Dve zemlje se čvrsto međusobno podržavaju po pitanjıma od vitalnog interesa. Inicijativa za globalno upravljanje koju je predsednik Si Đinping prošle godine predložio dobila je među prvima snažnu podršku predsednika Aleksandra Vučića. Ukupno 19 zemalja, uključujući Kinu i Srbiju, zajednički su razmatrale uspostavljanje Međunarodne organizacije za medijaciju, čime daju novi doprinos očuvanju međunarodne pravde i unapređenju sistema globalnog upravljanja - rekao je ambasador.

Pragmatična saradnja

Pragmatična saradnja donosi bogate rezultate, naglasio je ambasador.

- U zajedničkom napretku ka modernizaciji, dve zemlje dopunjuju međusobne snage i postižu obostrano korisnu saradnju. Uz podršku platformi i mehanizama kao što su zajednička izgradnja Inicijative Pojas i put i Sporazum o slobodnoj trgovini izmedu Kine i Srbije, obim bilateralne trgovine dostigao je 9,37 milijardi dolara u 2025. godini, uz rast od 25,6 odsto na godišnjem nivou.

Ambasador je podsetio da je Kina zadržala poziciju drugog najvećeg trgovinskog partnera Srbije i drugog najvećeg izvora stranih investicija.

- Kompanije Zijin Mining, Zijin Copper i HBIS ostaju među tri najveća izvoznika u Srbiji - naveo je Li Ming i ukazao da je srpska deonica pruge Beograd-Budimpešta u potpunosti puštena u saobraćaj, čime je vreme putovanja između Beograda i Subotice skraćeno sa više od pet sati na svega 79 minuta.

Precizirao je da je do kraja februara ove godine ovom železnicom prevezeno više od 14 miliona putnika.

Kulturna i međuljudska razmena doživljava snažan razvoj, a narodi dve zemlje sve se bolje upoznaju, zbližavaju i medusobno uče, stvarajući primer harmonične koegzistencije između država različite veličine, kulture i društvenih sistem, istakao je on.

- Prošle godine zajednički smo obeležili 70 godina prijateljstva naroda Kine i Srbije, a srca naših naroda dodatno su se uzajamno približila. U 2025. godini Srbiju je posetilo 184.000 kineskih turista, čime je Kina učvrstila mesto drugog najvećeg izvora stranih turista za Srbiju - naveo je ambasador.

Razmena studenata

Prema njegovim rečima, istovremeno, sve veći broj ljudi iz različitih društvenih sfera u Srbiji, posebno mladih i studenata, odlazi u Kinu na razmene.

- Samo u okviru programa Međunarodnog kulturnog kampa za mlade iz Kine i Srbije od avgusta 2024. godine više od 310 mladih iz Srbije posetilo je Kinu radi kratkoročnih kulturnih razmena - rekao je ambasador na brifingu posvećenom plodnim rezultatima Dva zasedanja - Svekineskog narodnog kongresa i Kineske narodne političke konsekutivne konferencije 2026, čemu je prisustvovalo oko 5.000 poslanika iz svih krajeva Kine.

Zasedanja su donela plodne rezultate koji su usvojeni u izveštaju o radu Vlade i okvirne dokumente Petnaestog petogodišnjeg plana, kao i tri nova zakona, uključujući Zakonik o ekološkoj i životnoj sredini.

Na skupu su govorili predstavnici kompanija SXC, SZM i HBIS.