Zvanično počela gradnja auto-puta koji će spojiti Beograd i Sarajevo: Evo kada se očekuje završetak projekta
Polaganjem kamena temeljca u Velikoj Obarskoj kod Bijeljine danas je zvanično počela izgradnja deonice auto-puta Bijeljina - Brčko, duge 17 kilometara.
Radove će izvoditi kompanija "China Overseas Engineering Group", uz finansijsku podršku vodećih kineskih banaka.
Ugovor je potpisan krajem prošle godine, a vrednost projekta je 274 miliona maraka bez PDV-a. Rok izgradnje je tri godine.
Ugovor o izgradnji ove dionice potpisan je u februaru 2023. a finansijski definisan prošle godine i predstavlja šesti veliki infrastrukturni projekat koji u Republici Srpskoj realizuju kompanije iz Kine.
Deo auto-puta prema Beogradu
Ova deonica deo je budućeg auto-puta koji će povezati Sarajevo i Banjaluku sa Beogradom. Trenutno su aktuelne tri ključne deonice ovog pravca kroz sever Republike Srpske:
- Vukosavlje - Brčko: 31,5 kilometara (gradnja uskoro)
- Brčko - Bijeljina: 17 kilometara (gradnja počinje u petak)
- Rača - Bijeljina: 20 kilometara (u poodmakloj fazi izgradnje)
Istovremeno, Srbija gradi deonicu Kuzmin - Rača, čime se postepeno zatvara auto-putska veza između Beograda i Banjaluke.
Biznis Kurir/Biznisinfo