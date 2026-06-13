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Polaganjem kamena temeljca u Velikoj Obarskoj kod Bijeljine danas je zvanično počela izgradnja deonice auto-puta Bijeljina - Brčko, duge 17 kilometara.

Radove će izvoditi kompanija "China Overseas Engineering Group", uz finansijsku podršku vodećih kineskih banaka.

Ugovor je potpisan krajem prošle godine, a vrednost projekta je 274 miliona maraka bez PDV-a. Rok izgradnje je tri godine.

Ugovor o izgradnji ove dionice potpisan je u februaru 2023. a finansijski definisan prošle godine i predstavlja šesti veliki infrastrukturni projekat koji u Republici Srpskoj realizuju kompanije iz Kine.

Deo auto-puta prema Beogradu

Ova deonica deo je budućeg auto-puta koji će povezati Sarajevo i Banjaluku sa Beogradom. Trenutno su aktuelne tri ključne deonice ovog pravca kroz sever Republike Srpske:

  • Vukosavlje - Brčko: 31,5 kilometara (gradnja uskoro)
  • Brčko - Bijeljina: 17 kilometara (gradnja počinje u petak)
  • Rača - Bijeljina: 20 kilometara (u poodmakloj fazi izgradnje)

Istovremeno, Srbija gradi deonicu Kuzmin - Rača, čime se postepeno zatvara auto-putska veza između Beograda i Banjaluke.

Biznis Kurir/Biznisinfo

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