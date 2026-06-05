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Direktor "Koridora Srbije" Aleksandar Antić obišao je gradilište u Ovči, kao i kontrolnu laboratoriju tog preduzeća za ispitivanje materijala na ovom projektu.

Na toj deonici je još ranije otvoreno veliko gradilište u oblasti Jabučkog rita gde se teren raščišćava i nasipa radi formiranja kolovoza, i gde je počela i gradnja prvog mosta preko rečnog kanala. Istovremeno u blizini Zrenjanina u toku je nivelacija i stabilizacija terena, od Mužlje prema Aradcu već je formirano više kilometara nasipa, dok se radovi odvijaju i između Begeja i Tise.

Auto-put popularno nazvan "Vojvođansko P" zbog trase u obliku ćiriličnog slova P, predstavlja jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Srbiji, u dužini od 105 kilometara.

Projekat podrazumeva izgradnju koridora u profilu auto-puta sa dve projektovane deonice: deonica 1 Beograd (Ovča) - Zrenjanin, dužine 67,66 kilometara i deonica 2 Zrenjanin - Novi Sad, dužine 37,74 kilometara. Planirana je i izgradnja paralelnog nekomercijalnog puta, dužine oko 25 kilometara na potesu Novi Sad - Zrenjanin, deonica Žabalj - Novi Sad.

Prvi auto-put na teritoriji Banata, projektovan da bude dvosmerni, sa četiri trake i maksimalnom brzinom od 130 kilometara na čas, počinjaće od petlje Ovča na severnoj tangenti obilaznice oko Beograda, a završavati se u zoni administrativnog područja grada Novog Sada (naplatna stanica).

Prilika za razvoj Zrenjanina i industrijskih zona

Gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura je nakon nedavne posete predsednika Aleksandra Vučića Tomaševcu, selu nadomak Zrenjanina, rekao da je auto-put "Vojvođansko P" nova prilika za razvoj grada i industrijskih zona i pojasnio da će nedaleko od Tomaševca i Orlovata biti priključak na auto-put, što otvara razvojnu šansu za čitav kraj.

- Auto-put će ukupno imati 105,4 kilometra, a 35 kilometara prolazi teritorijom Grada Zrenjanina što je od velikog značaja za našu lokalnu samoupravu. Ova infrastrukturna investicija donosi brojne prednosti – od unapređenja povezanosti regiona, preko osnaživanja industrijskih zona, do privlačenja novih investicija i zapošljavanja. Zahvaljujući izgradnji ove saobraćajnice, stanovnici Zrenjanina i okolnih mesta brže će se uključivati na Koridor 10, dok će se od Novog Sada do Zrenjanina stizati za svega 25 minuta. Završetak auto-puta doprinosi većoj funkcionalnosti saobraćajne mreže Vojvodine i stvara uslove za dinamičniji privredni razvoj i kvalitetniji život građana Zrenjanina i okoline", istakao je Salapura.

Prostornim planom obuhvaćena je površina 4.095 hektara, a na trasi budućeg koridora, koji će na teritoriji četiri grada i opštine imati nekoliko saobraćajnih petlji, predviđena je gradnja četiri velika mosta - dva preko Tamiša i po jedan preko Begeja i Tise. Osim toga, planirana su i četiri manja mosta preko kanala i prolaza za put, kao i 20 nadvožnjaka, sedam podvožnjaka i 47 propusta.

Početak trase planiran je na petlji Ovča i dalje ide severoistočno ulazeći u prostrani ravničarski predeo zvan Jabučki rit koji obuhvata poljoprivredno zemljište, zatim prelazi reku Tamiš gde je planiran most.

Trasa nastavlja na sever gde su planirane petlje Glogonj/Jabuka u južnom Banatu, udaljeno od gustih naseljenih zona, koja će omogućiti priključak lokalnih puteva ka obližnjim mestima, uključujući pristup ka Opovu i Sefkerinu na auto-put, kao i petlja Kovačica.

Petlja u blizini Kovačice

Nakon mosta kod Jabuke, deonica se nastavlja ka severu i ulazi na teritoriju opštine Opovo. Dalje prema severu, ova deonica spajaće se sa sledećim segmentom auto-puta koji vodi ka Kovačici, gde je planirana još jedna petlja u blizini same Kovačice.

Ukupna dužina deonice od Borče do Kovačice iznosi oko 30 kilometara, dok je razdaljina od Borče do petlje kod Jabuke nešto manja, oko15 do 20 kilometara.

Nakon planirane petlje Kovačica trasa blago skreće severozapadno, a neposredno pre predela izuzetnih odlika "Potamišje" dalje nastavlja severno, gde je planiran još jedan most preko Tamiša, a dalje je planirana petlja Orlovat.

Nakon toga, trasa skreće severozapadno prema Ečkoj, ka istoimenoj petlji. Trasa u ovom delu planirana je južno od Zrenjanina. Nastavljajući zapadno, trasa prelazi reku Begej ka planiranoj petlji Zrenjanin "Zapad". Ova petlja istovremeno predstavlja kraj deonice 1 Beograd–Zrenjanin (zajedno sa vezom sa obilaznicom severno od Zrenjanina). Od Zrenjanina auto-put će biti trasiran ka Žablju i naselju Kać, na samom ulazu u Novi Sad.

Nova trasa auto-puta se inače na nekoliko mesta ukršta sa postojećom putnom mrežom, odnosno lokalnim, atarskim i državnim putevima. Sva ukrštanja su rešena van nivoa nadvožnjacima ili podvožnjacima (propustima). Takođe, planirane su i rehabilitacija, modernizacija i dogradnja postojeće mreže državnih puteva prvog i drugog reda u zoni koridora, koji će povezati naselja od Borče do Zrenjanina, zatim od Zrenjanina do Novog Sada trasa prolazi pretežno kroz ravničarsko (obradivo) zemljište.

Dvanaest petlji

Na trasi novog auto-puta od petlje "Borča" do petlje "Novi Sad – Istok", gradiće se 12 petlji, dva mosta preko Tamiša, jedan preko Tise i nadvožnjak preko železničke pruge kod Perleza.

Petlje su predviđene u čvorovima Ovča, Sefkerin, Kovačica, Orlovat, Ečka, Aradac, Žabalj, Kać i Novi Sad – Istok, a Zrenjanin će imati tri izlaza na auto-put, u čvorovima Zrenjanin – Istok, Zrenjanin – Sever i Zrenjanin – Zapad.

Dužina auto-puta od petlje "Borča" do krajnje tačke na obilaznici oko Zrenjanina biće 58 kilometara, a od Zrenjanina do Novog Sada 45. Prolaziće teritorijama opština Beograd – Palilula, Opovo, Kovačica, Žabalj i gradova Pančevo, Zrenjanin i Novi Sad.

Auto-put popularno nazvan "Vojvođansko P" zbog trase u obliku ćiriličnog slova "p", predstavlja jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Srbiji, u dužini od 105 kilometara i prema najavama radovi bi u potpunosti trebali biti završeni za oko za dve i po godine.

Trasa je projektovana za puni profil auto-puta sa po dve saobraćajne trake i zaustavnom trakom u svakom smeru, omogućavajući projektovanu brzinu od 120 do 130 kilometara na čas. Ovaj putni pravac državnog puta prvog A reda predstavlja krak primarne mreže puteva Srbije, kao i osnovnu vezu na pravcu Sever - Jug, koji povezuje Vojvodinu i Beograd, centralne i severne delove Srbije.

Nastavak ovog državnog puta severno od Zrenjanina prema Novom Sadu, predstavlja važnu vezu ka Mađarskoji i međunarodnom putu E75. Iz­grad­njom sa­o­bra­ća­ni­ce sta­nov­ni­ci Zre­nja­ni­na i okol­nih me­sta br­že će se uklju­či­va­ti na Ko­ri­dor de­set, a od No­vog Sa­da do Zre­nja­ni­na će se, ka­ko je pro­ce­nje­no, sti­za­ti za oko 25 mi­nu­ta.

Zaključkom Vlade Republike Srbije iz januara 2021. godine projekat izgradnje auto-puta Beograd (Borča) – Zrenjanin i Zrenjanin –Novi Sad, prepoznat je kao projekat od posebnog značaja, a godinu dana kasnije, u januaru 2022. godine, doneto je rešenje kojim se utvrđuje javni interes za eksproprijaciju, administrativni prenos i nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti, radi izgradnje auto-puta, kao objekta od posebnog značaja za Republiku Srbiju.

Okvirni komercijalni ugovor o projektovanju i izgradnji auto-puta zaključen je u novembru 2023. godine između Vlade Srbije i "China Shandong International Economic and Technical Cooperation Group, Ltd. of Shandong Hi-Speed Group Co. Ltd Shandong Hi-Speed Group Mansion". Tim dokumentom predviđena je fazna realizacija projekta, pri čemu svaka od deonica čini jednu ili više zasebnih faza.