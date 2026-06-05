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Dva važna infrastrukturna projekta čija je ukupna vrednost viša od 316 miliona dinara, za koja su juče potpisani ugovori, uskoro će početi da se realizuju u Sremskim Karlovcima.

Kako je rekao predsednik opštine Sremski Karlovci Dražen Đurđić nakon potpisivanja ugovora sa direktorom "Put-investa“ Vladom Radovanovićem, reč je o dva od četiri ključna infrastrukturna projekta koja se raditi ove godine u tom mestu. U pitanju su rekonstrukcija Preradovićeve ulice u centru Karlovaca, koja se smatra jednom od žila kucavica, i izgradnja saobraćajnice koja vodi do novog hotela na Čeratu.

– Nova 1 ulica vodi do budućeg hotela, koji je važna investicija za nas – istakao je Đurđić.

Foto: Shutterstock

– Trebalo bi da bude gotova do kraja godine, a važna je za budući razvoj Sremskih Karlovaca zbog 150 mesta za smeštaj turista, kao i 150 novozaposlenih. Završetkom tog hotela Karlovci će dobiti novi segment turizma, koji nisu do sada imali, a to je visoki turizam. Zajedno sa pristanom koji smo instalirali i koji ćemo pustiti u narednih 15 dana u rad, i dočekati prvi kruzer, to će biti pun pogodak u karlovačkom turizmu - dodao je.

Za izgradnju Ulice Nova 1 obezbeđeno je 199.446.996 dinara. U finansiranju će s dve trećine novca učestvovati lokalna samouprava, a ostatak će biti iz pokrajinskog budžeta.

U Ulici Nova 1 biće izgrađena dvosmerna saobraćajnica, sa pešačkom i biciklističkom stazom, vodovodna mreža, atmosferska kanalizacija i kanalizaciona mreža, čime će biti značajno unapređeni uslovi za život stanovnika Sremskih Karlovaca.

– Rekonstrukcijom Preradovićeve ulice, jedne od četiri ulivne ulice u centralni trg, ispunjavamo obećanje da ćemo te četiri ulice obnoviti pre obnove samog trga – kazao je Đurđić.

Foto: Kurir/D. Š.

– To je ulica koju smatramo jednom od žila kucavica u varoši u kojoj se nalazi osnovna škola, pijaca, banka, policija i u budućnosti dva stambena objekta koja su u planu za izgradnju. Za rekonstrukciju Preradovićeve ulice obezbeđeno je 116.671.446 dinara kroz LID projekat, koji se realizuje u saradnji Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Svetske banke i Francuske agencije za razvoj - dodao je.

U Preradovićevoj ulici radovi će se odvijati od mostića kod osnovne škole do prečistača. Obnavljaju se podzemne instalacije, a delom i javna rasveta. Predsednik opštine Dražen Đurđić istakao je da je reč o jednoj od najznačajnijih investicija u oblasti komunalne infrastrukture u poslednjih nekoliko godina. Početak radova očekuje se nakon uvođenja izvođača u posao, a realizacijom ovih projekata biće rešeni višedecenijski infrastrukturni izazovi i stvoreni uslovi za dalji urbani razvoj Sremskih Karlovaca.