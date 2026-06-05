Velika ulaganja u Sremske Karlovce: Počinje rekonstrukcija ključnih ulica i izgradnja nove saobraćajnice do budućeg hotela na Čeratu
Dva važna infrastrukturna projekta čija je ukupna vrednost viša od 316 miliona dinara, za koja su juče potpisani ugovori, uskoro će početi da se realizuju u Sremskim Karlovcima.
Kako je rekao predsednik opštine Sremski Karlovci Dražen Đurđić nakon potpisivanja ugovora sa direktorom "Put-investa“ Vladom Radovanovićem, reč je o dva od četiri ključna infrastrukturna projekta koja se raditi ove godine u tom mestu. U pitanju su rekonstrukcija Preradovićeve ulice u centru Karlovaca, koja se smatra jednom od žila kucavica, i izgradnja saobraćajnice koja vodi do novog hotela na Čeratu.
– Nova 1 ulica vodi do budućeg hotela, koji je važna investicija za nas – istakao je Đurđić.
– Trebalo bi da bude gotova do kraja godine, a važna je za budući razvoj Sremskih Karlovaca zbog 150 mesta za smeštaj turista, kao i 150 novozaposlenih. Završetkom tog hotela Karlovci će dobiti novi segment turizma, koji nisu do sada imali, a to je visoki turizam. Zajedno sa pristanom koji smo instalirali i koji ćemo pustiti u narednih 15 dana u rad, i dočekati prvi kruzer, to će biti pun pogodak u karlovačkom turizmu - dodao je.
Za izgradnju Ulice Nova 1 obezbeđeno je 199.446.996 dinara. U finansiranju će s dve trećine novca učestvovati lokalna samouprava, a ostatak će biti iz pokrajinskog budžeta.
U Ulici Nova 1 biće izgrađena dvosmerna saobraćajnica, sa pešačkom i biciklističkom stazom, vodovodna mreža, atmosferska kanalizacija i kanalizaciona mreža, čime će biti značajno unapređeni uslovi za život stanovnika Sremskih Karlovaca.
– Rekonstrukcijom Preradovićeve ulice, jedne od četiri ulivne ulice u centralni trg, ispunjavamo obećanje da ćemo te četiri ulice obnoviti pre obnove samog trga – kazao je Đurđić.
– To je ulica koju smatramo jednom od žila kucavica u varoši u kojoj se nalazi osnovna škola, pijaca, banka, policija i u budućnosti dva stambena objekta koja su u planu za izgradnju. Za rekonstrukciju Preradovićeve ulice obezbeđeno je 116.671.446 dinara kroz LID projekat, koji se realizuje u saradnji Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Svetske banke i Francuske agencije za razvoj - dodao je.
U Preradovićevoj ulici radovi će se odvijati od mostića kod osnovne škole do prečistača. Obnavljaju se podzemne instalacije, a delom i javna rasveta. Predsednik opštine Dražen Đurđić istakao je da je reč o jednoj od najznačajnijih investicija u oblasti komunalne infrastrukture u poslednjih nekoliko godina. Početak radova očekuje se nakon uvođenja izvođača u posao, a realizacijom ovih projekata biće rešeni višedecenijski infrastrukturni izazovi i stvoreni uslovi za dalji urbani razvoj Sremskih Karlovaca.
Kurir.rs/Dnevnik.rs