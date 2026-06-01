Do kraja godine očekuje se da se krene sa uređenjem preostalih etapa, sukcesivno kako budu rešavani imovinsko pravni odnosi i priprema tehničke dokumentacije. Radovi su sada izvesni i na deonicama 1 i 2, gde su završena arheološka istraživanja i gde teče izrada projekta restauracije i prezentacije iskopina.

Tek završena deonica 4, na delu od SC „Milan Gale Muškatirović” do Marine Dorćol, ima dužinu od oko 520 metara i 26.000 kvadrata, a po površini jedna je od najvećih etapa na projektu. Velika zamerka javnosti bila je da je park van konteksta i da je loše integrisan sa stambenim naseljem, što je delimično ispravljeno izgradnjom dodatnih poprečnih staza. Izgrađeno je ukupno 6 bočnih izlaza ka stambenim zgradama, a planirano je uklanjanje postojećih ograda i uređenje kontakne zone. Zamerke postoje i na robusne, ali prilično neudobne klupe postavljene u ovom parku.

Širenje Dunavske ulice

Ka Dunavskoj ulici otvorena su tri ulaza i postavljena ograda na novu regulacionu liniju, imajući u vidu planove za širenje Dunavske ulice. Dobra vest je da su pripremni radovi na širenju ove ulice počeli ovih dana, raščisćava se teren i uklanja divlje rastinje, tako da će i građevinski radovi početi uskoro. Radovi na proširenju Dunavske ulice bi u ovoj fazi obuhvatili 500 metara dugačku deonicu, od suženja kod Ulice Tadeuša Košćuškog do Dubrovačke ulice.

Deonica 3, koja povezuje arheološko nalazište na Donjem gradu sa tek završenom deonicom 4, još uvek je obustavljena, pošto je njena izgradnja uslovljena radovima na planiranoj podzemnoj garaži kod SC „Milan Gale Muškatirović”. Uređenje ovog dela Linijskog parka biće moguće tek po završetku radova na garaži, a početak njene gradnje još nije poznat.

Pod zelenilom 4.000 kvadrata

Radovi su počeli pre oko tri meseca i na deonici 5, odnosno etapi koja se nadovezuje na završenu deonicu 4, i nalazi se kod budućeg naselja Marina Dorćol. Dugačka je oko 500 metara i ima površinu oko 10.000m2, od čega će oko 4.000 kvadrata biti pod zelenilom. Karakteriše je velika konstrukcija trokrake pešačke pasarele u obliku slova Y, sa proširenim centralnim platoom i mestima za sedenje na njenom vrhu.

Do sada su završeni svi šipovi i temelji budućih konstrukcija, a krenulo se u postavljanje oplate i izlivanje rampi i ploča. Završetak ove deonice očekuje se na proleće naredne godine, što je najviše određeno optimalnim uslovima za sadnju parkovskog zelenila.

Teku radovi i na najvećoj deonici 9, povrsine 30.000m2, koja se nalazi na prostoru nekadašnje Dunav stanice, gde je planirana restauracija peronske nadstrešnice i uređenje jednog od putničkih vagona kao eksponata koji će asocirati na nekadašnju funkciju ovog prostora. Na velikoj površini ove deonice planiran je i niz sportskih terena, uključujući fudbalski, košarkaški i teren za odbojku, teren za boćanje i skejt park na 1300 kvadrata. Trenutno se rade instalacije vodovoda i kanalizacije, nasipaju se staze i temelje budući objekti.

Radove na svim deonicama izvodi preduzeće “WD Concord West”, a u prilogu pogledajte fotografije sa gradilišta.