Astorga je istorijski grad u španskoj pokrajini León, smešten na raskršću dve važne rute – hodočasničkog Puta svetog Jakova i starog rimskog Puta srebra. Upravo zahvaljujući tom položaju vekovima je bila važna stanica za trgovce, vojnike i hodočasnike na putu prema Santjago de Komposteli.

Put srebra, odnosno Via de la Plata, jedna je od najstarijih istorijskih saobraćajnica u Španiji. Nastala je još u doba Rimskog carstva i povezivala je jug i sever Iberijskog poluostrva, od Sevilje do područja današnjeg Leóna i Astorge.

Naziv "Put srebra“ ne znači nužno da se njime prevozilo samo srebro, iako su Rimljani tom rutom transportovali različite rude i metale iz rudnika na severu prema jugu zemlje. Ruta je služila i za trgovinu, kretanje vojske i povezivanje važnih rimskih gradova. Danas je Via de la Plata popularna turistička ruta koja prolazi kroz istorijske gradove poput Astorge, Salamanke i Méride.

Čuvene građevine

Na ulazu u Astorgu dočekaće vas gradske zidine, a nakon što zalutate uskim ulicama grada pronaći ćete pažljivo uređene parkove, vidikovce sa kojih se pruža pogled na čitav grad, ali i planinske vrhove u daljini. Među najpoznatijim znamenitostima izdvajaju se katedrala građena između 15. i 17. veka, kao i Biskupska palata - jedno od retkih dela Antonija Gaudija van Katalonije. U gradu se mogu videti i ostaci rimskog naselja Asturica Augusta, uključujući terme, delove kanalizacionog sistema i ostatke rimskih građevina.

Gaudijeva palata

Biskupska palata definitivno spada među najneobičnije građevine severne Španije. Izgleda poput zamka iz bajke, ali njena prošlost nije toliko bajkovita.

Palata je nastala nakon velikog požara 1886. godine koji je uništio staru biskupsku rezidenciju. Kako je novi biskup Astorge bio Gaudijev prijatelj, upravo njemu je poverio projekat. Budući da je arhitekta u isto vreme radio na projektima u Barseloni, tražio je od biskupa da mu šalje fotografije grada kako bi mogao da osmisli palatu na daljinu. Rezultat je građevina koja izgleda kao spoj zamka, crkve i palate. Ima četiri cilindrične kule, jarak i elemente inspirisane srednjovekovnom arhitekturom, ali sa Gaudijevim prepoznatljivim detaljima. Zanimljivo je i da jarak oko palate nije služio odbrani - Gaudi ga je osmislio kako bi prirodno osvetlio podrumske prostorije.

Arhitekta nikada nije završio projekat. Nakon smrti biskupa 1893. godine sukobio se sa crkvenim vlastima i napustio gradilište. Palata je dovršena tek dvadesetak godina kasnije prema njegovim nacrtima. Na palati su trebalo da stoje velike skulpture anđela, ali nikada nisu postavljene i danas se mogu videti u dvorištu palate. Unutra se nalazi Museo de los Caminos, muzej posvećen Putu svetog Jakova i istoriji hodočašća prema Santjagu de Komposteli, kao i brojni detalji tipični za Gaudija – vitraži, svodovi, neobični prozori i sistem prirodnog osvetljenja koji je za kraj 19. veka bio veoma napredan.

Specijalitet koji se jede "naopako“

Središte grada čini Plaza Mayor sa gradskom većnicom i poznatim satom na kojem figure lokalnih stanovnika svakog sata označavaju vreme. Oko trga nalaze se tapas barovi, restorani i prodavnice u kojima se prodaju lokalni proizvodi.

Ako krenete u istraživanje gastronomske ponude, dobro je znati da je Astorga poznata po kulinarskoj tradiciji regije Maragatería. Najpoznatiji specijalitet je "obrnuto jelo“ – cocido maragato, karakteristično po tome što se prvo služi meso, a tek potom leblebije i supa.

Najpoznatija teorija o tome zašto se ovo jelo jede obrnutim redosledom povezana je sa ratovima iz 19. veka. Prema legendi, vojnici i lokalni prevoznici želeli su prvo da pojedu najzasitniji deo obroka – meso – u slučaju da moraju naglo da prekinu ručak zbog bitke ili putovanja. Tako bi barem pojeli „ono najvrednije“ pre odlaska.

Druga teorija povezana je sa maragatskim trgovcima i prevoznicima (arrieros), koji su vekovima putovali Španijom prevozeći robu. Sa sobom su često nosili kuvano i sušeno meso koje je moglo dugo da traje, pa bi po dolasku u gostionice prvo jeli meso, a zatim tražili toplu supu ili bujon kako bi završili obrok. Ta praksa se vremenom pretvorila u lokalnu tradiciju.

Postoji i jednostavnije objašnjenje – supa se služi poslednja jer je tečna i lakše ju je pojesti na kraju, čak i nakon veoma obilnog obroka.

U lokalnim restoranima često se nude i sušena govedina cecina, kobasica botillo, kao i kolači mantecadas po kojima je grad poznat. Astorga je i grad čokolade. Ovde se nalazi i Muzej čokolade koji prikazuje razvoj lokalne industrije tokom 20. veka, kada je Astorga bila jedno od važnijih španskih središta proizvodnje čokolade.

Istraživanje okoline

Van grada nalazi se regija Maragatería, poznata po kamenim selima i tradicionalnim kućama građenim oko velikih unutrašnjih dvorišta. Najpoznatije među njima je Castrillo de los Polvazares, jedno od najbolje očuvanih sela u tom delu Španije.

Ovo područje povezano je i sa nekadašnjim rimskim rudnicima zlata Las Médulas, danas lokalitetom pod zaštitom UNESCO-a.