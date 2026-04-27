Dok mnogi prilikom planiranja godišnjeg odmora pokušavaju da drže troškove pod kontrolom, od avionskih karata i smeštaja do hrane i izleta, sve je više putopisaca i travel blogera koji tvrde da su pronašli destinaciju koja nudi mnogo za relativno malo novca. Reč je o Uzbekistanu, zemlji u srcu Srednje Azije koju brojni putnici opisuju kao jednu od najpovoljnijih, ali i najprijatnijih koje su posetili.

Među njima je i holandski putopisac Lourens, koji redovno istražuje manje poznate destinacije širom sveta. U jednom od svojih videa Uzbekistan je nazvao "najjeftinijom zemljom na svetu“.

"Posetio sam najjeftiniju zemlju na svetu, gde pivo na terasi možete popiti za otprilike jedan evro, a odsesti u lokalnom apartmanu za petnaestak evra po noćenju“, poručio je u snimku.

Posebno ga je impresionirao Taškent, glavni grad, koji kombinuje savremen izgled i bogatu istoriju. Grad ima moderne staklene zgrade i uređenu podzemnu železnicu, ali istovremeno čuva istorijsku arhitekturu i kulturno nasleđe. Metro stanice, izgrađene još u sovjetsko doba, često se porede sa pravim podzemnim galerijama.

"Mali Dubai“

"Njegov glavni grad deluje kao mali Dubai, sa modernim staklenim tornjevima i besprekornim metroom. Ipak, taj grad ima i drevne građevine koje odišu kulturom i bogatu lokalnu kuhinju“, objasnio je.

"Na primer, otišli smo u jedan restoran i naručili lokalno jelo za otprilike tri evra po osobi.“

U opisu videa Lourens je dodao da mu je Uzbekistan, nakon više od 60 posećenih zemalja, najbolja povoljna destinacija. Slična iskustva dele i drugi putnici.

Travel blogerka Milica ispričala je da je po dolasku u Uzbekistan "postala milionerka“ nakon što je zamenila tek 80 evra. Navodi da je vožnje taksijem plaćala oko jedan evro, dok su obroci najčešće koštali između tri i četiri evra.

"Dobro došli u Uzbekistan, zemlju u srcu Srednje Azije, gde se prošlost i sadašnjost prepliću na svakom koraku. Ovo je dom legendarnog Puta svile i, verujte mi, ovde ćete probati i najukusniji hleb u životu, jer je u Uzbekistanu pravljenje hleba prava umetnost“, poručila je.

Šta se sve može kupiti za dolar

Putopisac Drew Binsky otišao je korak dalje pa je pokušao da pokaže šta se sve može dobiti za jedan dolar. U svom videu naveo je kako se za taj iznos može kupiti porcija pilava, veliki komad hleba, ulaznica za trg, mesni ražnjić, šolja čaja pa čak i jahanje kamile u pustinji. "Zašto je onda sve tako jeftino? Uzbekistan ima nisku minimalnu platu, pa su i niske cene relativne. A budući da je zemlja toliko velika, gotovo sve mogu da proizvedu sami“, objasnio je.

Iako se Uzbekistan često svrstava među najpovoljnije turističke destinacije, ipak nije apsolutno najjeftiniji na svetu. Prema različitim globalnim analizama, zemlje poput Pakistana, Egipta, Libije i Indije obično imaju niže ukupne troškove. U regionu Srednje Azije često se pominju i Kirgistan i Tadžikistan kao još povoljnije opcije.