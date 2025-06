Dosadašnja praksa je pokazala da veliki broj zaposlenih ne koristi prvi deo godišnjeg odmora u trajanju od 10 radnih dana, nego u zavisnosti od njihovih i potreba posla to bude i kraće (najčešće pet dana, ali i manje). Takođe, veliki broj zaposlenih na početku godine koristi „stare” dane godišnjeg odmora koji su u obavezi da iskoriste do 30. juna tekuće godine.

– Na taj način bi odredbe Zakona o radu bile usaglašene sa Konvencijom Međunarodne organizacije rada broj 132 o plaćenom godišnjem odmoru iz 1970. godine, koja propisuje da se jedan deo godišnjeg odmora koristi bez prekida najmanje dve radne nedelje ukoliko drugačije nije propisano sporazumom koji važi za poslodavca i dotično zaposleno lice. Ali ta konvencija ne nalaže da to bude prvi deo godišnjeg odmora – preciziraju u NALED-u. Inače, član 73 Zakona o radu propisuje da zaposleni prvi deo odmora mora koristiti u trajanju od minimum 10 dana u kontinuitetu, dok se ostatak odmora može iskoristiti do 30. juna naredne godine.

- Firmama treba skroz prepustiti da one same prave dogovore sa radnicima i sindikatima, da u skladu sa pravilnicima naprave plan i okvire odlaska na godišnji odmor, uz pažnju da se ne zanemare radni procesi. Smatram da tu oblast nije ni potrebno striktno propisivati – ističe on i dodaje da Zakon o radu u to ne treba da se meša, jer „em što imamo zarade najniže u Evropi, em što imamo pritiske na zaposlene da sve više ostaju na poslu i prekovremeno rade”.