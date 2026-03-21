U poslednje vreme sve više ljudi traži destinacije koje spajaju šarm, kulturu i pristupačne cene. Mesta koja nude autentične doživljaje, živopisne ulice i lokalne specijalitete privlače putnike koji žele da iskuse nešto posebno, daleko od tipičnih turističkih ruta. Jedna takva destinacija nedavno je zasenila sve druge svojim jedinstvenim šarmom i pristupačnošću.

Hoi An je obalski grad na obali Južnog kineskog mora u Vijetnamu koji je u poslednje vreme postao izuzetno popularan među turistima. Nekadašnji lučki grad danas je omiljena turistička destinacija sa prelepim plažama i prijatnim temperaturama koje u martu dostižu oko 28 stepeni.

Ako se nađete u Hoi Anu, ne propustite da istražite njegovo staro gradsko jezgro, koje je zaštićeno i upisano na UNESCO-vu listu svetske baštine.

Uživaćete u uskim, vijugavim ulicama ukrašenim šarenim lampionima, tradicionalnim zgradama i brojnim prodavnicama suvenira. Jedna od posebnosti Hoi Ana su i brojne krojačke radnje – ovde možete da poručite odeću po meri po veoma povoljnim cenama.

Pored toga, obavezno probajte lokalnu gastronomiju, a posebno cao lau – rezance sa svinjetinom i povrćem, vijetnamski sendvič banh mi, kao i loptice od belog pirinča pod nazivom banh bao.

Hoi An, Vijetnam

Neki veruju da je razlog sve većeg interesovanja za Hoi An to što je britanska pošta, u okviru istraživanja "Svetski barometar troškova odmora", ovaj grad ocenila kao najpovoljniji za turiste.

U istraživanju su upoređivali osam popularnih stavki na koje turisti obično troše novac tokom odmora: obrok od tri jela za dve osobe, šoljicu kafe, bocu lokalnog piva, limenku kole, čašu vina, bocu negazirane vode, kremu za sunčanje i sredstvo protiv insekata.

Pokazalo se da su cene u Hoi Anu izuzetno pristupačne, a u nekim segmentima i znatno niže nego u drugim zemljama. Pola litra piva u ovom vijetnamskom gradu košta samo 1,16 britanskih funti (oko 1,38 evra), dok krema za sunčanje iznosi 4,40 evra.