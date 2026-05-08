U Beogradu je juče, 7. maja 2026. godine, zvanično potvrđen početak realizacije jednog od najambicioznijih i najznačajnijih infrastrukturnih projekata u modernoj istoriji Republike Srbije. Potpisivanjem komercijalnog ugovora o projektovanju i izgradnji, kao i ugovora o predfinansiranju sa renomiranom kineskom kompanijom Šandong, država je postavila temelje za izgradnju prve faze brze saobraćajnice Vožd Karađorđe.

Ovaj koridor, koji mnogi već nazivaju žilom kucavicom centralne Srbije, ne predstavlja samo ogroman inženjerski poduhvat, već strateški pravac osmišljen da trajno poveže srce Šumadije sa istokom zemlje i ključnim međunarodnim koridorima E-75 i E-763.

Svečanom potpisivanju dokumenata prisustvovao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, dok su ugovore ozvaničili ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić i direktor ogranka Šandong Srbija Čang Sjusijen. Kako je predsednik Vučić istakao, vrednost ovog impresivnog megaprojekta iznosi 1,3 milijarde evra.

Detalji trase i prva faza izgradnje

Kada bude u potpunosti završen, koridor Vožd Karađorđe prostiraće se na ukupnoj dužini od 242 kilometra, spajajući gotovo pola Srbije. Prva faza, za koju su ugovori juče potpisani i za koju mašine izlaze na teren ovog proleća, obuhvata izuzetno zahtevnu deonicu dužine 82,7 kilometara.

Prema detaljnim podacima Javnog preduzeća Koridori Srbije, celokupan projekat obuhvatiće teritorije brojnih opština i gradova, među koje spadaju Sopot, Mladenovac, Lazarevac, Aranđelovac, Topola, Rača, Lapovo, Velika Plana, Svilajnac, Despotovac i Bor.

Prva faza obuhvata dve ključne celine: Lazarevački pravac: Trasa koja se proteže od Čibutkovice i Progoreoca, preko istorijskog Orašca, pa sve do Aranđelovca. Mladenovački pravac: Povezivanje od Petlje Mali Požarevac, preko Mladenovca, do Aranđelovca.

Predsednik Vučić je detaljno pojasnio širu putanju i njene benefite za umrežavanje gradova:

- Idemo na Viševac, pa na Raču i Markovac i izlazimo na petlji Markovac-Svilajnac. Sad kad čovek iz Aranđelovca bude želeo može da ide ovim putem za Beograd, može da ide za Niš.

Nova trasa biće opremljena najmodernijim građevinskim objektima, projektovanim da izdrže visoku frekvenciju vozila uz maksimalnu bezbednost. To uključuje masivne mostove preko velikih vodotokova, bezbedne nadvožnjake preko postojećih železničkih pruga, kao i savremene denivelisane raskrsnice koje će garantovati visoku propusnu moć saobraćaja. Planirano je da radovi na ovom pravcu, iz pravca Lazarevca, budu u potpunosti okončani najkasnije do 2030. godine.

Ekonomija i turizam Šumadije

Izgradnja brze saobraćajnice Vožd Karađorđe nosi višestruke benefite. Pored drastičnog smanjenja saobraćajnih gužvi i posledičnog poboljšanja kvaliteta vazduha u urbanim sredinama, ovaj put stvara preduslove za dolazak velikih investitora u do sada saobraćajno izolovane delove Šumadije i Pomoravlja.

Najdirektniji benefit osetiće građani. Izgradnjom direktne veze od Malog Požarevca do Mladenovca, putovanje od ovog gradića do Beograda trajaće svega 30 minuta. Predsednik je posebno naglasio integraciju ovog regiona:

- Konačno ćemo Mladenovac i Lazarevac da spojimo ne samo sa Aranđelovcem, već u potpunosti i sa Beogradom, ali će i Mladenovac i Sopot i Lazarevac, ali i Topola i Rača i Kragujevac, na kraju krajeva, sva mesta u našoj Šumadiji, Rudnik, biti neuporedivo bolje povezani sa Beogradom nego što su bili do sada.

Pored industrijskog razvoja i povećanja zaposlenosti, jedan od najvažnijih aspekata ovog projekta jeste valorizacija turističkog potencijala centralne Srbije. Nova saobraćajnica će otvoriti vrata za razvoj lokalnog turizma, ugostiteljstva i specifičnih privrednih grana.

Koliko je ovaj projekat kapitalan za državu, svedoči i predsednikova poruka da cela Srbija, baš kao jedna porodica, mora da stane iza ovog kraja, čime je istakao neophodnost zajedničke podrške za realizaciju investicije koja se meri u milijardama. Kao dodatni impuls lokalnoj infrastrukturi, najavljena je i izgradnja puta Rogača-Ranilovac-Aranđelovac u dužini od 16 kilometara, čija se vrednost procenjuje na blizu 4,5 miliona evra.

Vrhunac infrastrukturnog razvoja Srbije

Realizacija Vožda Karađorđa dolazi u trenutku kada Srbija beleži vrhunac najintenzivnijeg ciklusa infrastrukturnog razvoja u svojoj istoriji. Iza ovog uspeha stoji više od decenije kontinuiteta i stotine kilometara novih, modernih puteva. Samo u decembru 2024. godine, država je pustila u saobraćaj neverovatnih 156 kilometara novih auto-puteva.

Jučerašnje potpisivanje ugovora jasan je pokazatelj da razvoj strateške infrastrukture ostaje apsolutni prioritet države. Ovaj koridor nije samo asfalt, on je pokretač privredne stabilnosti, ravnomernog regionalnog razvoja i garant značajno višeg životnog standarda za generacije koje dolaze.