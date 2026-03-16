U martu 2026. godine, Srbija se nalazi na pragu realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih poduhvata u modernoj istoriji, izgradnje brze saobraćajnice "Vožd Karađorđe". Ovaj koridor, čija je ukupna dužina planirana na 242 kilometra, ne predstavlja samo građevinski uspeh, već strateški pravac koji treba da poveže srce Šumadije sa istokom Srbije, ali i sa ključnim auto-putevima E-75 i E-763.

Pripremni radovi i prva faza

Prema najavama ministarke saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture, Aleksandre Sofronijević, pripremni radovi na projektu "Vožd Karađorđe" uskoro će otpočeti, a izgradnja će se odvijati po fazama. Prva faza obuhvata deonicu dužine 82,7 kilometara koja se prostire na relacijama:

Od Čibutkovice do Orašca

Od Petlje Mali Požarevac do Aranđelovca

Sofronijević je potvrdila trenutni status pregovora, odnosno da bi pripremni radovi mogli da počnu već u aprilu i maju.

Šta sve obuhvata "Vožd Karađorđe"

Projekat obuhvata teritorije opština Sopot, Mladenovac, Lazarevac, Aranđelovac, Topola, Rača, Lapovo, Velika Plana, Svilajnac, Despotovac i Bor. Planirane su sledeće deonice:

Trasa će biti opremljena najmodernijim objektima, uključujući mostove preko velikih vodotokova, nadvožnjake preko železničkih pruga, kao i denivelisane raskrsnice koje garantuju visoku propusnu moć i bezbednost.

Strateški značaj za Šumadiju i Pomoravlje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je "Vožd Karađorđe" megaprojekat koji zahteva ogromna sredstva, naglašavajući da će izgradnja koštati milijarde.

- Cela Srbija, baš kao jedna porodica, mora da stane iza ovog kraja - poručio je predsednik.

Predsednik je najavio i izgradnju puta Rogača-Ranilovac-Aranđelovac u dužini od 16 kilometara, čija se vrednost procenjuje na oko 4,5 miliona evra. Cilj ove i buduće brze saobraćajnice je višestruk, od smanjenja saobraćajnih gužvi do poboljšanja kvaliteta vazduha i privlačenja investitora.

Realizacijom puta "Vožd Karađorđe", Šumadija dobija najbržu vezu sa istokom Srbije i ključnim koridorima, priliku da se čitav severni deo Šumadije, uključujući Lazarevac i Mladenovac, transformiše kroz nove investicije i viši životni standard, valorizaciju čitave teritorije, kao i za povećanje zaposlenosti i standarda kroz nove investicije. Kako je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić izgradnjom auto-puta od Malog Požarevca do Mladenovca, stanovnici ovog gradića do Beograda će stizati za 30 minuta.

Dalji planovi za izgradnju puteva u Srbiji

Srbija u 2026. godini beleži vrhunac najintenzivnijeg ciklusa infrastrukturnog razvoja u svojoj modernoj istoriji, iza čega stoji decenija kontinuiteta i stotine kilometara novih auto-puteva. Statistika i završen stepen radova na terenu jasno pokazuju da je razvoj strateške infrastrukture ostao prioritet, služeći kao osnovni pokretač privredne stabilnosti i regionalne povezanosti.

U ovom trenutku gradilišta širom Srbije su aktivna. Trenutno je u izgradnji još 394 kilometra auto-puteva i brzih saobraćajnica. Međutim, planovi su još ambiciozniji i obuhvataju izgradnju dodatnih 936 kilometara novih puteva. Predsednik Vučić je jasno definisao šta su sledeći koraci u bliskoj budućnosti kako bi se saobraćajni prsten Srbije zatvorio:

Završetak preostalih 28 km od Čačka do Kraljeva (deonica do Adrana)

Izgradnja preostale veze od 13 km od Vrbe (Kraljevo-jug) do Adrana

Potpuno spajanje Leskovca, Vranja, Pirota, Prokuplja i Pomoravlja sa Kraljevom i zapadom Srbije