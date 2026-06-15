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Cena još uvek nije zvanično definisana, ali kako su nam rekli otkupljivači, očekuje se da ona bude maksimalo 60 dinara po kilogramu za drugu klasu.

Za prvu klasu cena bi trebalo da bude između 80 i 100 dinara po kilogramu, ali je problem što je ove godine rod sitan, pa je gotovo nemoguće doći do prve klase.

Prošle godine proizvođači višnje su imali sreće sa otkupnom cenom jer je zbog malog roda ona bila visoka. Ove godine, neće se baš obradovati.

Biznis Kurir

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