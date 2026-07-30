Slušaj vest

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je danas predsedniku Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), šeiku Mohamedu bin Zajedu Al Nahjanu predstavljen projekat EXPO i naveo da će paviljon UAE imati 972 kvadrata i nalaziće se u Hali 7, koja je najbliža srpskom Nacionalnom paviljonu.

"Čast nam je i ogromno zadovoljstvo što smo imali priliku da ugostimo predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata, šeika Mohameda bin Zajeda Al Nahjana. Ova poseta predstavlja još jednu potvrdu iskrenog prijateljstva i snažnog partnerstva između Srbije i UAE, koje iz godine u godinu nastavlja da jača i da se razvija", naveo je Mali na svom Instagram nalogu.

Istakao je da je gostu iz UAE tokom posete EXPO Playground-u na Beogradskom sajmu, predstavljen projekat EXPO i da su imali priliku i da prošetaju Beogradom na vodi.

"Razgovarali smo o pripremama za EXPO 2027 Beograd, koji će našoj zemlji doneti nove razvojne prilike, dodatne investicije, nova radna mesta i priliku da Srbiju predstavimo svetu u najboljem svetlu. Naravno, razgovarali smo o svim projektima koje sprovodimo sa našim arapskim partnerima, kao i o mogućnostima za dalju saradnju", istakao je Mali.

Kao posebno važno je naveo to da je sa UAE već potpisan ugovor o njihovom učešću na EXPO.