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Na prodaju je ponuđen kompleks ukupne površine 32.435 kvadratnih metara koji obuhvata više objekata i pripadajuće građevinsko zemljište.

Početna cena određena je na osnovu procenjene tržišne vrednosti zemljišta i objekata, koju je izradio ovlašćeni procenitelj DIL Inženjering Konsalting, a iznosi 202,5 miliona dinara ili oko 1,7 milona evra.

Kompleks se prodaje kao jedinstvena celina i obuhvata poslovne zgrade, pomoćne objekte, garažu i više objekata za koje u katastru nije utvrđena namena. Deo parcele čini i zemljište uz objekte dok najveći deo površine otpada na ostalo veštački stvoreno neplodno zemljište.

Timočanka je inače osnovana 1946. godine kao mala trikotažna radionica. Fabrika se 1978. udružuje sa Kožarskom industrijom "Standard" u Kožarsko-tekstilni kombinat "Zaječar" i posedovala je pamučnu i vunenu pletionu, doradu, farbaru, šivenje, radioničke pogone...

KTK "Zaječar" je postao regionalni tekstilno-kožarski gigant koji je ubrzo postao prepoznatljiv širom SFRJ. Na vrhuncu je zapošljavao više od 2.500 radnika i imao dislocirane fabrike i pogone u drugim mestima istočne i južne Srbije kao što su Grlište, Boljevac, Leban, a osamdesetih je planirano i otvaranje fabrike u Bangladešu. Muške kožne jakne od nape osvajali su prestižne domaće nagrade poput na Međunarodnom sajmu kože i obuće u Beogradu.

KTK "Zaječar" nije izdržao ekonomsku krizu devedesetih i gubitak jedinstvenog jugoslovenskog tržišta i sankcije. Preduzeće je podeljeno, a njegovi delovi (poput tekstilnog i kožarskog sektora) završili su u dugotrajnim stečajnim postupcima. Fabrika je otišla u stečaj, a njenu imovinu je 2005. godine kupio Grad Zaječar radi prodaje i prenamene zemljišta.