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Koliko je intresovanje ljudi za ovaj projekat koji je koštao oko 1,3 miliona evra, videlo se i po velikom broju okupljenih građana koji su pristustvovali svečanom otvaranju.

"Ovo je promenjena Srbija, pogledajte samo kako izgleda kako smo uradili železničku stanicu, Prirodnjački muzej i amfiteatar. Prelepo sve ovde izgleda, čudesno je i pozivam sve građane Srbije da ovo vide, da vide koliko nam je lepa Srbija", rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić okupljenim građanima.

Ulaznice 500 dinara

Vučić je dodao da je od Beograda do vidikovca potrebno samo sat i 20 minuta. Kako je naveo ulaznica za vidikovac će koštati 500 dinara.

"Sve više ljudi iz Beograda, Novog Sada i drugih bogatijih delova Srbije dolaziti ovde i ostavljati novac. Što vi mladi kažete, ovo je najinstagramičnije mesto. Verujem na kraju da će ljudi da budu srećni", rekao je Vučić.

Predsednik Aleksandar Vučić na vidikovcu na Kablaru Foto: Marko Karović

Vučić je naveo da je država potrošila mnogo novca zavidikovac, preko milijardu i 200 hiljada dinara, samo državnih para, bez puteva.

Takođe, naveo je da su potrebna velika ulaganja u čačansku bolnicu.

"Nadam se da će Vlada kada bude radila rebalans budžeta istog trenutka doneti odluku i opredeliti novac. Za to je potrebno čak 100 miliona evra bez opreme, a sa opremom je 130 miliona, to Čačak za 100 godina ne može da plati, to mora država da plati. Sada je vreme da Beograd i Novi Sad, koji su najrazvijeniji, vrate pare drugim delovima Srbije i da se sada negde drugde ulaže", objasnio je Vučić.

Vučić je u obraćanju prisutnima naveo da je ovo prvi stakleni vidikovac u Srbiji i najatraktivniji u Evropi.

1/8 Vidi galeriju Prve slike staklenog vidikovca na Kablaru - skajvok Foto: Marko Karović

"Uložili smo milijarde evra u puteve, parkinge, amfiteatar, Prirodnjački muzej, a na kraju i u ovaj vidikovac. Vidikovac će se isplatiti u prvih godinu dana. Ovo je nešto novo što služi ljudima, prirodi i turizmu. Ponosan sam što smo dokazali da privredni razvoj i zaštita prirode mogu da idu ruku pod ruku, ovo je za nas turistički ali i razvojni projekat", rekao je Vučić.

Projekat deo EXPO 2027.

"Ovo je nešto što smo predstavljali kao deo Ekspa, ovo smo zamišljali u budućnosti, a sada je sadašnjost i prošlost. Mi smo u Čačku ostavili tri auto-puta, ali mora još mnogo lokalnih i regionalnih puteva da uradimo. Takođe, i bolnicu u Čačku za koju će nam u građevinskom smislu koštati 100 miliona evra, a očekujte još i 30 miliona evra. Tek tada ću moći da kažem da je Čačak dobio sve što od jedne države može da dobije. Uložićemo i u halu "Borac", rekao je Vučić.