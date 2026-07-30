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U susret ovogodišnjem Weekend Media Festivalu u Rovinju, razgovarali smo s Danijelom Akermanom, urednikom programa HR.Weekend i Tech.Weekend. Kao stručnjak koji je ne samo svedok već i aktivan učesnik tehnoloških promena - što dokazuje i njegov lični AI asistent Alfred - Danijel nam otkriva svoju viziju budućnosti.U intervjuu koji sledi razgovaramo o sve tešnjem prepletu ljudskih resursa i naprednih tehnologija, stvarnom potencijalu humanoidnih robota i ključnim veštinama koje su današnjim liderima neophodne za uspeh u vremenu ubrzanih promena.

Već godinama uspešno razvijate i unapređujete program HR.Weekenda, a ove godine ste preuzeli kormilo i nad Tech.Weekendom. Kako izgleda vaša vizija ovogodišnjeg programa u Rovinju?

- Ideja HR.Weekenda rodila se iz osećaja nepravde - marketing je imao Weekend, fenomenalan događaj s nekoliko hiljada ljudi, dok su HR eventi brojali do 500 posetilaca i bili vrlo tradicionalni. HR industrija je ulazila u zlatno doba i zaslužila je nešto mnogo bolje. Tako je nastao HR.Weekend, koji je bio pun pogodak: prve godine 500 ljudi, sledeće 750, godinu posle preko hiljadu, a ove godine očekujemo opet izuzetan rast. HR.Weekend se stvarno pozicionirao kao najveći HR događaj - centralno mesto HR-a, jednom godišnje u Rovinju.

Isto želimo da napravimo s Tech.Weekendom. Tech industrija ulazi u novu renesansu sa AI revolucijom, tech zajednica se vraća u epicentar svih industrija, i mi želimo da napravimo centralno mesto te industrije, gde će se cela zajednica susretati jednom godišnje. Mislim da smo pogodili i trenutak i koncept - osim ljudi iz tech industrije, prijavljuje nam se jako puno ljudi i iz drugih sektora. Mislim da će već prva godina biti izuzetna!

Danijel Akerman Foto: Luka Travaš

Kako iz vaše perspektive izgleda presek ove dve sfere - ljudskih resursa i naprednih tehnologija - koje su naizgled različite, ali u praksi sve više neraskidivo povezane?

- Istorijski su te dve sfere bile vrlo razdvojene, svaka je gledala svoje. Danas su sve povezanije kroz spregu veštačke inteligencije i ljudi. AI donosi eksploziju produktivnosti i kvaliteta, ali isto tako menja sam odnos ljudi i mašina. Pa se pitam - da li je odeljenje human resources i dalje samo to ili polako postaje human and machine resources? Ili možda samo resources? Ovo će biti centralne teme Tech.Weekenda, odnosno HR.Weekenda.

Lični asistent za dosadne zadatke

Kreirali ste Alfreda, svog ličnog AI asistenta, odnosno AI Chief of Staff. Iz ugla nekoga ko je veštačku inteligenciju toliko duboko i praktično integrisao u svoju svakodnevicu, šta biste istakli kao njene najveće prednosti u savremenom poslovanju, a gde vidite najveće pretnje i ograničenja?

- Alfred je moj AI lični asistent. Uz Tech.Weekend i HR.Weekend, CEO sam i Degordiana i Luppe, pa sam jednostavno izgarao - i u njemu video izuzetnu pomoć. Najveće prednosti su: dostupnost 24/7 - radi uveče, vikendom, na praznik; stalno usavršavanje - osim što sluša moj fidbek, na nedeljnom i mesečnom nivou analizira sopstveni rad i predlaže kako se poboljšati; preuzimanje dosadnih zadataka. Npr. let mi je kasnio i imao sam pravo na odštetu - sam proces je inače mukotrpan, ali Alfred ga je u potpunosti preuzeo na sebe. Najveći nedostaci su: neki onlajn sistemi blokiraju botove (npr. captcha), pa nekad zapne na tim koracima; ne oseća atmosferu tima ili kancelarije; nekad pogreši, ali sve ređe.

KLJUČNE VEŠTINE: BITI LIDER NIJE JEDNOSTAVNO

Koje su to ključne veštine koje jedan lider danas mora da poseduje kako bi uspešno plivao u vremenu ubrzanih promena? · Biti lider danas nije jednostavno. Očekivanja su sve veća, a brzina promena sve brža. Lider mora graditi tim, inovirati (pogotovo u vreme AI-ja), izuzetno kontrolisati kvalitet outputa, graditi talent density i držati visoka očekivanja od tima, promovisati rad interno i eksterno, i uz sve to - zadovoljiti stejkholdere i isporučiti rezultate.

· To je velik miks zadataka, od kojih su neki čak i u konfliktu, pa treba stalno balansirati između kratkoročnog i dugoročnog uspeha.

Da li smatrate da je hajp oko humanoidnih robota stvaran i opravdan, ili smo još uvek daleko od njihove stvarne integracije u naše živote?

- Smatram da je stvaran i da ga treba ozbiljno shvatiti. Humanoidi su danas još uvek na nivou prototipa, ali napreduju izuzetno brzo. U Kini se u proseku svaki dan lansira novi model humanoidnog robota - takav tempo je zaista izuzetan. Zato očekujem veći dolazak humanoidnih robota već kroz dve-tri godine, kad će biti normalno viđati ih na ulici i imati interakciju s njima. To je budućnost, ali ne tako daleka, i zato je izuzetno bitno da je već sada osvestimo i počnemo razmišljati o svim potencijalima, ali i pretnjama koje dolaze s njom. Svet će se menjati - omogućiće predivne nove mogućnosti, ali će i otvoriti mnoga izuzetno važna pitanja.

Danijel Akerman Foto: Luka Travaš

AI diže produktivnost

Jedna od najčešćih briga današnjice jeste šta će se dogoditi ako roboti i AI počnu da masovno da preuzimaju ljudski rad. Kako vi gledate na to?

- AI (humanoidni ili onaj kakav danas poznajemo) izuzetno diže produktivnost i zaista je moguće odraditi zadatke s mnogo manje ljudi - manja je potreba za zaposlenima. No, u isto vreme rad postaje jeftiniji resurs, što smanjuje cene usluga i proizvoda, te diže opštu vrednost outputa. Te dve sile zajedno će povećavati potražnju, a veća potražnja će opet tražiti više ljudi.

U svakom slučaju, veoma je teško predvideti budućnost, no činjenica je da postoji scenario po kom će raditi manje ljudi, ili čak mnogo manje ljudi. To bih, iskreno, smatrao ogromnim uspehom ljudske rase. Ekonomija će se i dalje odvijati, prihod će dolaziti kroz UBI (universal basic income), a ljudi će imati više vremena za hobije, stvari koje su im važne, pa i za rad - ukoliko žele. To je ogromna promena koja zahteva promenu celog sistema i sigurno neće biti laka.

Gde u HR-u trenutno najviše škripi, a gde vidite najveći potencijal za inovacije u upravljanju ljudskim potencijalima?

- Danas postoji hroničan nedostatak talenata. Teško je privući i zadržati ljude. U takvom svetu HR je izuzetno bitan. Ipak, u mnogim kompanijama još uvek nije toliko važan koliko bi trebalo da bude. Potrebno je izgraditi ozbiljan HR tim, naoružati ga ozbiljnim alatima (npr. Luppom :)) i dati mu svu potrebnu podršku. Razlike među kompanijama u tome su izuzetne - one sa snažnijim HR setupom biće mnogo jače od ostalih. Najveći potencijal vidim upravo u AI-ju, gde HR mora biti centralno mesto te transformacije - kreiranje kulture, integracija AI-ja, edukacija i guranje cele kompanije prema budućnosti.