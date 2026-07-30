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Posle višegodišnjih radova, Srbija je dobila jednu od najupečatljivijih turističkih atrakcija - stakleni vidikovac na Kablaru, čijem otvaranju je pristustvovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Reč je o projektu čija je vrednost oko 150 miliona dinara, odnosno približno 1,3 miliona evra. Reč je o investiciji koja predstavlja deo šireg državnog programa razvoja Ovčarsko-kablarske klisure i unapređenja turističke infrastrukture zapadne Srbije.

Vidikovac će od subote biti dostupan svim posetiocima. Očekuje se da će upravo ovaj objekat postati novi simbol Ovčarsko-kablarske klisure i značajno povećati broj domaćih i stranih turista, kako je preneo Reporter.co.rs.

Energoprojekt projektovao staklenac

Projekat je izradila kompanija Energoprojekt, a kompleks se prostire na oko 1.000 kvadratnih metara. U njegovom sastavu nalaze se vizitorski centar površine 200 kvadrata, staklene platforme i stepenište od 92 kvadrata, krov sa solarnim panelima, kao i turistička stanica sa pratećom infrastrukturom.

Vidikovac na Kablaru Foto: Marko Karović

Vidikovac je smešten na 879 metara nadmorske visine, neposredno ispod vrha planine Kablar. Sa platforme se pruža pogled na meandre Zapadne Morave, kao i na područje čak tri opštine - prema Kraljevu, Požeškoj kotlini, Lučanima i visovima ka Arilju.

Rade se pristupni putevi

Međutim, sama izgradnja staklenog vidikovca samo je deo mnogo većeg investicionog ciklusa u Ovčarsko-kablarskoj klisuri. Paralelno su uređeni pristupni putevi, rekonstruisana železnička stanica u Ovčar Banji, izgrađeni Prirodnjački centar, marina, amfiteatar, šetališta i drugi turistički sadržaji, čime je čitav kraj dobio potpuno novu infrastrukturu namenjenu razvoju turizma.

Lokalna samouprava procenjuje da bi nova atrakcija mogla da poveća godišnji broj posetilaca sa oko 100.000 na najmanje 300.000, što bi donelo značajan rast prihoda ugostiteljima, hotelijerima, seoskim domaćinstvima i proizvođačima lokalnih proizvoda. Upravo zbog toga ekonomisti ovakve projekte posmatraju kao investicije koje ne donose korist samo kroz prodaju ulaznica, već kroz višestruki efekat na lokalnu privredu – od otvaranja novih radnih mesta do povećanja prihoda od turizma i usluga.