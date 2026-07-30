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On je sa potpredsednikom Pokrajinske vlade i pokrajinskim sekretarom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Vladimirom Galićem i vršiocem dužnosti direktora JVP "Vode Vojvodine“ Igorom Kolakovićem razgovarao o hitnim merama koje se preduzimaju zbog izuzetno niskog vodostaja Dunava.

Tokom obilaska konstatovano je da se vodoprivredni sistem suočava sa jednom od najtežih hidroloških situacija u poslednjih više od jednog veka. Vodostaj Dunava kod Bezdana spustio se ispod nivoa za koji su postojeći kapaciteti crpne stanice prvobitno projektovani, dok prognoze ukazuju na dalje opadanje u narednim nedeljama i mesecima.

Ministar Glamočić istakao je da su predstavnici republičkih i pokrajinskih institucija došli na lice mesta kako bi sagledali stanje i dogovorili dodatne aktivnosti.

Obezbediti veći dotok vode

"Naš zadatak je da učinimo sve što je do države i nadležnih institucija. Produbljivaćemo dovodne kanale, angažovati dodatnu mehanizaciju i preduzeti sve mere kako bismo obezbedili što veći dotok vode i produžili rad crpne stanice. Istovremeno ćemo, zajedno sa inspekcijskim službama i Ministarstvom unutrašnjih poslova, pojačati nadzor kako bismo sprečili nelegalno zahvatanje vode i sačuvali riblji fond, floru i faunu u kanalskoj mreži“, rekao je Glamočić.

On je naglasio da je sistem u prethodnim godinama već značajno unapređivan, ali da sadašnji ekstremni uslovi pokazuju da će biti potrebne i dodatne investicije.

"Postojeći sistem je projektovan na osnovu ranijih hidroloških podataka, ali danas vidimo da ni nivo od minus 130 centimetara više nije dovoljan. Zato će biti neophodno da korigujemo projekte i obezbedimo nova ulaganja kako bismo sistem prilagodili uslovima koji nas očigledno čekaju u budućnosti“, poručio je ministar.

Crpna stanica Bezdan Foto: Privatna arhiva

U Mađarskoj vanredno stanje

Glamočić je podsetio da je i Mađarska juče uvela vanredno stanje zbog ozbiljne nestašice vode i problema sa vodosnabdevanjem, naglasivši pritom da je reč o zemlji koja se nalazi uzvodno od Srbije na Dunavu, što dodatno ukazuje na ozbiljnost aktuelne hidrološke situacije.

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Vladimir Galić naglasio je da je Pokrajinska vlada proglasila vanrednu situaciju na teritoriji opština Sombor, Kula i Vrbas, koje su neposredno povezane sa funkcionisanjem Velikog bačkog kanala i crpne stanice u Bezdanu.

"Pokrajinska vlada je interventno obezbedila 270 miliona dinara za JVP “Vode Vojvodine” za čišćenje sedimenta u pristupnim kanalima koji dovode vodu iz Dunava do ove crpne stanice. Cilj je da se omogući njen dalji rad i obezbedi dovoljna količina vode za Veliki bački kanal i njegove krakove. Situacija je izuzetno teška, ali smo na terenu i preduzimamo sve što je moguće da očuvamo funkcionisanje sistema“, rekao je Galić.

Produbljivanje korita

Vršilac dužnosti direktora JVP "Vode Vojvodine“ Igor Kolaković objasnio je da su dosadašnjim merama, izmuljenjem i produbljivanjem korita, kao i intervencijama na agregatima, stvoreni uslovi da crpna stanica radi i pri izuzetno niskom vodostaju.

"Uspeli smo da omogućimo rad crpne stanice do vodostaja od minus 131 centimetar. Sredstva koja su obezbeđena omogućiće nam da hitno produbimo dovodni kanal koji povezuje Dunav sa crpnom stanicom i tako obezbedimo veći dotok vode do agregata. Prognoze ukazuju na mogućnost daljeg pada vodostaja za još oko 20 centimetara, zbog čega je svaki dan važan“, istakao je Kolaković.

Za radove je već angažovana dodatna specijalizovana mehanizacija, uključujući amfibijske bagere, koji će uklanjati nanose i produbljivati dovodne pravce između Dunava i crpne stanice.