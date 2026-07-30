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Bakšiš nije grad u Turskoj - rečenica je koju često izgovaraju ljudi koji rade u ugostiteljstvu. Za razliku od Amerikanaca, kod kojih je ostavljanje bakšiša od oko 10 odsto uobičajena praksa, u mnogim evropskim zemljama to nije slučaj. Nemci i Italijani, na primer, retko ostavljaju bakšiš, dok su Hrvati po tom pitanju, moglo bi se reći, negde između.

Ako je suditi po raspravi na Reditu, tema bakšiša izaziva sve više polemike. Jedan korisnik postavio je pitanje: "Da li i vas iznervira kada vam na POS terminalu iskače opcija za bakšiš?“ i time pokrenuo burnu diskusiju.

Autor objave požalio se da mu sve češće POS terminali u restoranima, lokalima brze hrane, pa čak i prodavnicama, nude opciju da ostavi bakšiš. Kaže da ga nervira što svaki put mora ručno da unese nulu, jer to doživljava kao neprijatnu obavezu. Njegova objava izazvala je veliko interesovanje i prikupila više od 150 komentara, a mnogi smatraju da je reč o "amerikanizaciji“ koja se sve više širi.

U komentarima se najčešće navodi da ljude posebno nervira kada se bakšiš traži na mestima gde praktično nema usluge. Jedan od najpopularnijih komentara opisuje iskustvo iz pivnice u kojoj gosti sami prilaze šanku po piće.

- Sam odeš po pivo, a onda te još pitaju da li želiš da ostaviš bakšiš. Za šta? Zato što ste mi sipali pivo u čašu? Po toj logici, trebalo bi da ostavljam bakšiš i u pekari zato što mi je prodavačica stavila pecivo u kesu - napisao je korisnik, a mnogi su se složili i naveli slične primere iz samouslužnih restorana, poslastičarnica i kafića u kojima gosti sami nose piće do stola.

Nezadovoljni konobar zbog toga što gosti minimalno troše Foto: Shutterstock

S druge strane, u raspravu su se uključili i konobari. Jedan od njih napisao je da uvek preskoči opciju za bakšiš pre nego što gostu pruži terminal za plaćanje.

- Odmah isključim tu opciju pre nego što dam gostu terminal. Neprijatno mi je da pružim uređaj i čekam da odluči da li će ostaviti bakšiš - napisao je, zbog čega je dobio veliki broj pozitivnih reakcija.

Međutim, drugi ugostiteljski radnici priznaju da su im, otkako su uvedeni terminali sa ovom opcijom, bakšiši postali veći, jer je mnogim ljudima neprijatno da pritisnu "0“ dok ih konobar posmatra.

Brojni učesnici diskusije ističu da ih ovakav način traženja bakšiša toliko nervira da iz principa biraju opciju "0“ ili „preskoči“, čak i kada bi inače ostavili nešto novca. Neki su priznali da su u žurbi slučajno ostavili i 10 odsto bakšiša na većim računima.