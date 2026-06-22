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Iako je upozoren da bi zbog ovog odvažnog poteza mogao da dobije otkaz, on smatra da je postupio potpuno ispravno.

Iako neki tvrde da je američka kultura davanja bakšiša "izmakla kontroli", drugi od nje zavise kako bi prehranili porodicu i platili račune. Upravo zato je jedan konobar osetio potrebu da se suoči sa gostima koji mu nisu ostavili uobičajenih 10 do 20 odsto napojnice.

Opisao je kako je dao sve od sebe da pruži "vrhunsku" uslugu za njihovim stolom – samo da bi oni otišli bez da mu se "zahvale“ ostavljanjem nekoliko dolara.

"Na račun od 65 dolara, ostavili su mi 0 dolara bakšiša"

Na društvenoj mreži Reddit, konobar je detaljno opisao situaciju:

- Dva muškarca su došla na večeru. Obrok prolazi u najboljem redu i ja im pakujem ostatke hrane. Dok im donosim račun, pitam: "Kako je sve bilo večeras?" Jedan od njih kaže: "Patka je bila malo suva."

Foto: Shutterstock

Na to odgovaram: "Žao mi je što to čujem – preneću to šefu kuhinje". Naravno, voleo bih da sam mogao da im dam barem nekakav popust, ali moj menadžer je bio zauzet, a oni su žurili da odu. Tako da im ostavljam račun i nastavljam dalje sa poslom. Dok sam raščišćavao sto, vidim da su na račun od 65 dolara ostavili tačno 0 dolara bakšiša. Auh."

Slučajan susret i "slatka" osveta

Konobar je nastavio priču prisećajući se kako je iste mušterije sreo u lokalnoj pekari nekoliko dana kasnije – i odlučio da direktno isproziva ove "šampione bez bakšiša".

- Dok dokono čekam svoju porudžbinu, primećujem nekoga iza sebe kako se nelagodno meškolji. Odjednom ga prepoznajem kao onog istog gosta iz restorana. I gle čuda, čovek sa kojim je večerao pojavljuje se pored njega.

Kasirka mi pruža moju porudžbinu, a ja, dok se okrećem da odem, kažem im: "Samo se pobrinite da ovim ljudima ostavite bolji bakšiš nego meni, važi?" Otišao sam od njihovih prebledelih lica, smejući se u sebi.

Iako je bio zadovoljan svojim činom "osvete", roditelji su ga osudili zbog kršenja bontona.

- Kada sam ovo ispričao porodici, rekli su mi da je to užasno kršenje osnovnog reda, ali ja nisam baš siguran u to. Pravo je gosta da ostavi bakšiš koliki želi, makar to bio i simboličan iznos, ali kada ne ostavite baš ništa, to šalje veoma snažnu poruku - dodao je on.

Reakcije na mrežama: Od podrške do kritika

Njegova ispovest izazvala je podeljene reakcije korisnika Reddita:

"Grozni su što nisu ostavili bakšiš, ali mogao bi da dobiješ otkaz ako se vrate u restoran i ispričaju to menadžmentu. Ili ako ostave recenziju na internetu u kojoj kažu da si ih napao danima kasnije van restorana. Da su bili bezobrazni prema tebi u restoranu pa da si im tamo nešto rekao, rizikovao bi kaznu, ali to ipak ne bi bilo isto kao ovo."

"Obožavam ideju da svako ko odluči da ne ostavi bakšiš ubuduće živi u stanju večite krivice i anksioznosti, strahujući da će mu se konobar, kojeg su odavno zaboravili, jednog dana osvetiti na najsitničaviji mogući način."

"Jako neprofesionalno i verovatno ti ni sledeći put neće ostaviti bakšiš zbog tog komentara. Nemaš pravo na tuđi novac. Neće ti baš svako ostaviti napojnicu."