Sve veći broj mladih iz regiona razmišlja o radu u inostranstvu, a ugostiteljstvo se često nameće kao najpristupačniji izbor. Austrija i Nemačka su najčešće spominjane destinacije, posebno za sezonski rad, skijališta i mogućnost dobre zarade.

Na Redditu je jedan korisnik podelio svoje iskustvo i tražio savete: završio je obuku za barmena, ali nema praktičnog iskustva i ne uspeva da nađe posao. Ispričao je kako su ga svi odbili jer je početnik i ima 28 godina, te da planira da prvo usavrši jezik i ode u Austriju, možda i Nemačku. Pitao je koliko je teško naći posao, da li se rad na skijalištima isplati i da li se može uštedeti.

Saveti i iskustva

Praksa je važnija od obuka: Većina barmena u Austriji i Nemačkoj uči radeći. Teorija je korisna samo u nekim barovima, dok je najvažnije da znaš da radiš iza šanka.

Sezona u Austriji može dobro da se zaradi: Na vrhunskim lokacijama i skijalištima napojnice mogu biti od 100 do 500 evra dnevno, dok su u manjim mestima oko 40 do 50 evra.

Nemačka nije tako privlačna: Zbog visokih poreza i slabije isplate, mnogi korisnici preporučuju Austriju kao bolju destinaciju.

Znanje jezika presudno

Poznavanje jezika je ključno: Znanje nemačkog jezika važnije je od iskustva. Ako ga poznaješ, lako možeš da nađeš posao čak i bez prethodnog rada u struci.

Spremnost na rad i učenje: Osnovno znanje ugostiteljstva i volja da radiš dovoljni su da brzo naučiš sve što je potrebno.

Autor rasprave je dodao da trenutno u Beogradu nema realne šanse da dobije posao u koktel baru, ali planira da leto provede na moru, a zatim ode u Austriju.