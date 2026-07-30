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Od male porodične radionice sa samo sedam radnika do kompanije koja danas ostvaruje oko 70 miliona konvertibilnih maraka (35 miliona evra) godišnjeg prihoda - tako izgleda poslovni put Đemala Memagića, osnivača kompanije "Alma Ras", jednog od najpoznatijih tekstilnih brendova u Bosni i Hercegovini. Ipak, poslednjih godina kompanija smanjuje broj zaposlenih, što se direktno odrazilo na privredu Olova.

Olovo je ove godine zabeležilo najveći pad na listi razvijenosti gradova i opština u Federaciji BiH, a jedan od ključnih razloga je značajno smanjenje broja zaposlenih u kompanijama Geomet i Alma Ras.

Zbog toga je ponovo u centar pažnje dospeo Đemal Memagić, osnivač "Alma Rasa" i dugogodišnji načelnik Olova, koga mnogi smatraju najbogatijim načelnikom u Bosni i Hercegovini.

Od molera do vlasnika giganta

Memagić je rođen 1955. godine u mestu Memagića Stijena kod Olova. Završio je srednju školu za krojača i molera, a potom stekao zvanje visokokvalifikovanog krojača.

Pre nego što je postao preduzetnik, radio je u više preduzeća – u olovskoj OLA-i kao vođa smene u proizvodnji, zatim u komunalnom preduzeću u Olovu, kao i u sarajevskom Alhosu. Neposredno pred rat pokrenuo je sopstvenu molersku firmu, što je bio njegov prvi ozbiljniji poslovni poduhvat.

Posle rata odlučio je da sve započne ispočetka.

Sve je počelo u porodičnoj kući

Kompaniju "Alma Ras" osnovao je u porodičnoj kući u Olovu, gde je posao pokrenuo sa svega sedam radnika. Iz male radionice tokom narednih godina izrasla je jedna od najpoznatijih bosanskih tekstilnih kompanija. Otvoreni su proizvodni pogoni u Olovu i drugim gradovima, razvijena je sopstvena maloprodajna mreža, a brend "Alma Ras" postao je prepoznatljiv širom Bosne i Hercegovine i regiona. Kompanija je godinama osvajala brojna priznanja.

Ipak, poslednjih godina kompanija prolazi kroz period prilagođavanja tržištu. Finansijski izveštaji pokazuju da je broj zaposlenih smanjen sa 1.265 radnika u 2021. godini na 969 prošle godine.

Prihodi su u međuvremenu ostali relativno stabilni i kreću se oko 70 miliona KM godišnje, dok kompanija i dalje posluje sa dobiti. Sličan trend zabeležen je i u pogonu u Olovu, gde je broj zaposlenih od sredine 2024. do sredine 2025. godine smanjen sa 460 na 350 radnika.

Pošto je "Alma Ras" najveći poslodavac u toj opštini, svako smanjenje proizvodnje ili broja zaposlenih direktno utiče na lokalnu ekonomiju. Zajedno sa problemima u rudarskoj kompaniji Geomet, upravo je to jedan od glavnih razloga zbog kojih je Olovo ove godine zabeležilo najveći pad na listi razvijenosti u Federaciji BiH.

Preduzetnik koji je postao načelnik

Đemal Memagić je 2012. godine izabran za načelnika Opštine Olovo, a na toj funkciji nalazi se i danas, nakon što je osvojio četiri uzastopna mandata. Posebnost njegove pozicije ogleda se u tome što istovremeno vodi lokalnu samoupravu i ostaje osnivač kompanije koja decenijama ima presudan uticaj na privredu ove opštine.

Majbah od 412.000 maraka privukao pažnju javnosti

Memagić je prošle godine dospeo u žižu javnosti nakon što je kupio luksuzni majbah vredan 412.000 KM, odnosno oko 210.000 evra. Za Centar za istraživačko novinarstvo izjavio je da je automobil kupio nakon što je kompaniji Bingo prodao robnu kuću u Olovu za 2,2 miliona KM.

"Majbah, Mercedes... ljudi se okreću za njim. Pogotovo omladina", rekao je tada Memagić.

Prema njegovom imovinskom kartonu, vrednost kompanije "Alma Ras" procenjena je na 42,3 miliona KM, dok je tokom 2024. godine prijavio ukupne prihode od oko 2,7 miliona KM, najvećim delom ostvarene kroz dobit kompanije.

Iako se suočava sa izazovima i smanjenjem broja zaposlenih, Đemal Memagić i dalje važi za jednog od najuspešnijih privrednika u Bosni i Hercegovini.