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Vest da Srbin Nebojša Šaranović preuzima čuvenu hrvatsku fabriku slatkiša Kraš proširila se brzinom munje po Balkanu. Doduše, Kraš zajednički preuzimaju hrvatska kompanija Pivac Holding iz Vrgorca i kiparska kompanija Kappa Star Limited koja je u vlasništvu srpskog biznismena Nebojše Šaranovića.

Pripravnik kod Miškovića

O stasitom Srbinu čije ime je dobro poznato u poslovnim krugovima više od tri decenije vrlo malo se zna, ne daje izjave za medije, drži se podalje od javnosti radi ono što najbolje ume - pravi pare. U potfoliju njegove kompanije Kappa Star Limited nalaze se brojni uspešni biznisi iz različitih grana od slatkiša do fabrike hartija, nekretnina... Ali, krenimo redom.

Nebojša Šaranović je rođen 1964. u Prištini, diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i kao jedan od četiri pripravnika 1991. se zaposlio se u Delta holdingu Miroslava Miškovića, najpoznatijeg srpskog tajkuna, gotovo od prvog dana rada kompanije. Vrlo brzo postao je jedan od Miškovićevih najbližih saradnika, a 10 godina je živeo i radio u Moskvi. Od Miškovića se odvojio i započeo sopstveni biznis 2.000 godine osnivanjem kompanije Kappa Star Limited sa sedištem na Kipru.

Foto: Stipe Majic / AFP / Profimedia

Ubrzo počinje da kupuje razne male, posrnule firme u Srbiji i da od njih pravi uspešne kompanije. Prozvan je "kraljem papira" jer u vlasništvu imao nekoliko kompanija poput Umke i Papir Servisa, koje se bave papirnim proizvodima, imao udeo u Fabriku hartije Beograd i fabriku "Avala Ada" koje je prodao Ircima.

Generacije su odrasle uz Kraš Kraš je najveća hrvatska konditorka kompanija i srce slatkog biznisa. Fabrika je osnovana daleke 1911. u Zagrebu po imenom Union. Vrlo brzo su postali poznati u regionu, a snabdelavili su čak i carski, bečki dvor slatkišima. Nakon Drugog svetskog rata fabrika je nacionalizovana i promenila je ime po narodnom heroju "Josipu Krašu". Generacije dece u bivšoj Jugoslaviji odrasle su na njihovim slatkišima u čuvenim čokoladama kao što su Dorina, životinjsko carstvo, bajadera, napolitanke, domaćica, kesk Petit beure, Kraš ekspres...

Nije mu nepoznat ni "slatki biznis" jer je u njegovom portfelju kompanija Crvenka koja se bavi proizvodnjom slatkiša i poznata po Jafa keksu, ali i fabriku biskvita i keksa Banini iz Kikinde čije poslovanje je procvetalo pod njegovim rukovodstvom.

Kappa Star grupa se predstavlja kao "investicijska kompanija" čiji je alfa i omega upravo Šaranović koji je poslednjih godina strpljivo pregovarao, kupovao akcije Kraša sve dok Kappa Star Limited na Zagrebačkoj berzi postao drugi najveći akcionar ove čuvene hrvatske fabrike slatkiša.

Zašto je kupio Kraš?

Teško je pobrojati tačno čime se sve Šaranović bavi, zato što ima prste u brojnim biznisima, a kako se ne pojavljuje u javnosti, ne daje bilo kakve izjave niko osim njega i njegovih najbližih saradnika ni ne zna na kojim sve poslovima radi. Na prste jedne ruke mogu se nabrojati intervju koje je Šaranović dao za medije za više od tri decenije.

Foto: Stipe Majic / AFP / Profimedia

Kada su ga jednom prilikom upitali zašto pokušava da kupi hrvatsku fabriku slatkiša, Šaranović je rekao "da u Krašu vidi veliki potencijal za rast i razvoj i da Kappa Star Limited može da donese dodatu vrednost kao što je i u Srbiji podigla prihode Jafe četiri puta, višestruko povećala proizvodnju i povećala broj zaposlenih."

Spekulacije u hrvatskim medijima o Šaranovićevom preuzimanju Kraša traju od 2019. sve do danas kad je i zvanično sa braćom Pivac i uspeo u svom naumu. To ne iznenađuje one malobrojne koji ga poznaju i koji tvrde da ono što Nebojša zacrta to i ostvari, bez obzira koliko mu je potrebno vremena i para za to. Njegove kompanije zapošljavaju na hiljade radnika, a Kraš je kruna njegovog "slatkog biznisa" koji se širi u regionu.