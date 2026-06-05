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Industrija slatkiša u Srbiji traje više od jednog veka. Od početka godine izvezeno je čokolade, bombona i tradicionalnih keksova u vrednosti oko 220 miliona evra. Uz podršku švajcarsko-srpske inicijative, koja pomaže malim i srednjim firmama u procesu poslovne transformacije, dve kompanije slatkiša su modernizovale pogone i ušle u lance snabdevanja velikih sistema.

Pre skoro četvrt veka, sa tri zaposlena, počeli su ručnu proizvodnju pralina i čokoladnih tabli, koristeći kao sirovinu kvalitetnu belgijsku čokoladu, sačinjenu od najkvalitetnijih kakao zrna. Danas imaju 50 zaposlenih i oslanjaju se na zanat, ali prate i savremene tehnologije

- Naša vizija je zdrava čokolada, dobrog ukusa, prvenstveno da kažemo da bude ljubav na prvi kontakt - ističe Milan Obradović, tehnolog i šef proizvodnje u preduzeću "Adore".

Švajcarska podrška za nova tržišta

Zahvaljujući podršci švajcarsko-srpske inicijative, dobili su finansijske konsultanske usluge i otvorili pogon za industrijsku proizvodnju. Proizvodi poput ručno pravljenih čokoladnih pralina i čokolade "Srpkinja" stižu do Evrope, gde su na listi najtraženijih konditorskih artikala.

- Imamo preko 200 različnih proizvoda, svakako da bi nam logistički značilo da što više sirovina možemo da nađemo na domaćem tržištu. Međutim, kakaovac kao osnovna sirovina je biljka koja raste u ekvatorijalnom pojasu, najviše se prerađuje u Belgiji i Holandiji, tako da mi većinu sirovina odatle uvozimo. Unapredili smo digitalizaciju naših procesa, koja nam je veoma pomogla da što pre dođemo do informacija koje bi nam bile značajne za odlučivanje - objašnjava Aleksandar Marić, vlasnik "Adore".

Iz zemlje iz koje idu najbolje čokolade u svet, njena ambasadorka kaže da je veoma zadovoljna, i mnogo više od toga, zbog projekta javno-privatnog partnerstva dve zemlje.

Nova radna mesta i ugovoreni poslovi

- Lokalni proizvođači slatkiša moraju da biraju što kvalitetnije sirovine, kakao, šećer i mleko proizvedeno u vašoj zemlji i uz konstantno unapređenje receptura čokolada. Veoma sam ponosna što Švajcarska pomaže kroz projekat javno-privatnog partnerstva između Švajcarske agencije za razvoj i domaće privrede - Es Em Haba srpskim malim i srednjim preduzećima - ističe An Lugon-Mulen, ambasadorka Švajcarske federacije u Srbiji.

Aleksandar Goračinov, direktor "SME HUB", naglašava da prate prate efekte podrške.

- U skladu s tim smo do sada došli do rezultata koji govore o desetinama novih zaposlenih, o velikom broju zadržanih postojećih radnih mesta ali i o novim ugovorenim poslovima od strane malih i srednjih preduzeća koje podržavamo i velikih kompanija u iznosu od 3,6 miliona švajcarskih franaka - ističe Goračinov.

Od Dorćola do svetskih rafova

Konditorski sektor obuhvata oko 300 preduzeća koja pronalaze svoje mesto na trpezama širom sveta - oko 500.000 tona završi u izvozu.

- Naši izvoznici koji rade u brendovima mogu da se pozicioniraju među skupljim proizvodima, ali da bi se neki ozbiljniji rezultati postigli potrebna su ogromna i dugoročna ulaganja u marketing da bi neko opstao na tržištu duže vreme - smatra Veljko Jovanović, savetnik predsednika PKS.

Prva fabrika čokolade otvorena je 1902. u Beogradu. Osnovala ju je porodica Šonda na Dorćolu. U toj fabrici je proizvedena prva domaća čokolada "Olga".

Danas je na mestu nekadašnje fabrike hotel, a u znak sećanja na prve proizvođače slatkiša, skver na uglu Solunske i Ulice cara Uroša nosi naziv "Kosta Šonda".