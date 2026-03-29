Čuveni proizvođač čokolade koncern Mondelez odlučio je da reaguje na drastičan pad interesovanja kupaca za proizvode brenda Milka na tržištu, uvodeći potpuno novi koncept pakovanja.

Glavni razlog slabljenja prodaje leži u poskupljenju čokolade, dok je istovremeno njihova gramaža smanjena sa 100 na 90 grama. Ovakva kombinacija je dovela do manjeg interesovanja kupaca što je za rezultat imalo drastičan pad kupovine ove čokolade. Većina kupaca odlučuju se za druge brednove ili Milku kupuju isključivo kad je na akciji i jeftinija.

Ali, umesto da barem vrate normalnu gramažu u kompaniji su odlučili da kupce privuku na druge načine. Pre svega promenom ambalaže. Naime, umesto pojedinačnih pakovanja planiraju da kupcima ubuduće ponude pakete sa četiri ili pet čokolada, što bi, prema očekivanjima proizvođača, trebalo da ponudi povoljniji odnos cene i kvaliteta.

Pored toga, najavljene su i dodatne marketinške aktivnosti. Među njima su direktni popusti na policama i organizovanje nagradnih igara, ali i nove saradnje sa drugim brendovima kako bi se privukla nova publika. Fokus će biti i na većim, porodičnim tablama čokolade, kao i na promotivnim akcijama povraćaja novca.

U isto vreme, trgovinski lanci koriste situaciju i beleže rast prodaje sopstvenih robnih marki. One privlače kupce jeftinijim alternativama, koje po kvalitetu sve češće pariraju poznatim proizvođačima, ali po znatno nižim cenama.

Očigledno da je prošlo vreme kada su kupci kupovali čokoladu zbog brenda ili po navici, pa je vreme da i proizvođači promene svoj način ponašanja.