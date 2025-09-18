Slušaj vest

Cene kafe i čokolade, dva mala zadovoljstva bez kojih mnogi od nas ne mogu da zamisle dan, nikada nisu bile više. Razlozi se kreću od klimatskih promena, preko poremećaja na svetskom tržištu, pa sve do globalne potražnje koja raste.

Poskupljenja ne pogađaju samo potrošače već i ugostitelje, poslastičare, kuvare i trgovce, dok se postavlja i pitanje koliko na sve to utiču marže u trgovinama i nove uredbe koje se donose u Srbiji?

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Aleksandra Tomić, član glavnog odbora SNS-a, Radmilo Bumber, kuvar, kao i Marko Dragić, iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije.

Bumber: Srbija je najskuplja u regionu po kafi

Bumber kaže da je na početku 16. veka prva kafa u Evropi skuvana upravo u Beogradu:

- Turci doneli kafu, mi otvorili prvu kafanu na Dorćolu, kod nas je tradicija kafa i čaj. Kada otvorite ujutru oči, prvo stavite džezvu pa idete dalje. Ovo će jako uticati na čokolade i ugostiteljstvo. U ugostiteljstvu su cene već jako visoke, kod nas više nego u regionu - kaže Bumber.

On kaže da u regionu kafa može da se popije za evro i po, dok u Beogradu to nije slučaj.

Tomić: U Srbiji se rast cene čokolade kretao od 17% do 50%

Tomić navodi da postoje razlike sa zemljama u regionu, ali navodi i da je čokolada kao proizvod doživela najveću fluktuaciju u ceni u ovoj godini:

- Javio se deficit i pad proizvodnje kakao proizvoda od deset odsto između 2023. i 2024. godine. Sada to treba nadoknaditi, a ova godina je u Gani bila veoma loša u proizvodnji kakaa - kaže Tomić.

Tomić objašnjava da je čokolada koja je po metričkoj toni koštala dve ili tri hiljada evra došla do šokantne cene od 13 hiljada evra.

- Smatra se da će se do kraja godine cena spustiti na 9 hiljada evra, što je već mnogo veća cena. Kada pogledate zemlje Evropske unije, Poljska je imala 39% povećanja, neke druge zemlje 27%, a sa druge strane Luksemburg ima povećanje od 7%, Malta od 5% jer imaju veće zalihe - kaže Tomić.

Ona dodaje da se kod nas rast cene čokolade kretao od 17% do 50%, pa se neki brendovi čokolade prodaju i do 700 dinara.

- U pitanju su carine i marže. Smanjenje marže koju je država sada uradila je moralo da se desi i to ne samo zbog čokolade - kaže Tomić.

Kako ovo utiče na lokalne poslastičare?

Novinar Kurir televizije Emir Lična razgovarao je sa lokalnom poslastičarkom Bojanom Pavlović u Novom Pazaru o tome kako se cena kakaa odrazila na ovaj zanat:

- Svaka promena cena artikla utiče na cenu finalnog proizvoda. U ovom slučaju cena nije drastično porasla, to je mali procenat koji je neznatno uticao na moju proizvodnju. Da bih zadržala svoju proizvodnju i zadovoljila očekivanja potrošača zadržaću svoju cenu, a nadam se da cene namirnica neće rasti - kaže Pavlović.

Ona dodaje da ukoliko cena čokolade bude enormno rasla, onda će i njene cene morati na nekom nivou da isprate ovu situaciju.

Dagić: Trgovci koriste svaki trenutak da podignu cene

Marko Dragić kaže da su komentari potrošača raznoliki zavisno od trenutka i cene proizvoda:

- U moru poskupljenja moramo da pratimo svaki dinar. Potrošači u poslednje vreme stvarno vode računa i upoređuju cene, što su naši saveti. Primetili su velika odstupanja na tržištu u cenama, nevezano za uredbu na ograničenje marži, već uopšteno na sve vrste proizvoda. Preko noći su neki proizvodi poskupeli - kaže Dragić.

On dodaje da su trgovci ti koji diktiraju tržištem i maloprodajnim cenama, pa koriste svaki trenutak da svaki svoj gubitak nadomeste podizanjem cena.

- Trgovci se trude da izađu iz ovoga kao pobednici dok sve to ide na teret potrošača - kaže Dragić.

Kako se sa poskupljenjem nose poslastičari Subotice?

Čila Kovač, poslastičarka iz Subotice, rekla je za Kurir:

- Bavim se proizvodnjom torta i kolača. Cene su se drastično promenile. Kakao je otišao za 250% gore, cena jaja takođe, što će uticati i na cene proizvoda. Ljudi ne gledaju toliko cene trenutno, ali kako će to dalje uticati, videćemo. Ja sam neko ko retko diže cene, ali na kraju mora biti dobro i za nas, i za potrošače. Nisu sve torte čokoladne, možemo se i tako izvući, ali neće bti drastičnih promena u ceni - kaže Kovač.

