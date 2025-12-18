Slušaj vest

Er Srbija nastavlja da širi svoju mrežu linija u 2026. godini, uvodeći šest novih destinacija koje povezuju Beograd sa turističkim, poslovnim i avanturističkim centrima širom sveta. Ovoga puta nacionalni avio-prevoznik istovremeno objavljuje letnji i zimski red letenja, čime putnicima omogućava dugoročno planiranje putovanja i veću fleksibilnost pri izboru destinacija tokom cele godine. Tokom predstojeće letnje sezone Er Srbija uvodi tri nove linije koje kombinuju odmor, kulturu i poslovne mogućnosti, pružajući putnicima raznovrsna iskustva: Santorini u Grčkoj, Baku u Azerbejdžanu i Toronto u Kanadi. Za zimsku sezonu takođe su planirane tri nove destinacije koje spajaju sunčane odmore, kulturne znamenitosti i arktičke avanture: Tenerife i Sevilja u Španiji i Tromzo u Norveškoj. Avio-karte za nove destinacije su od danas u prodaji.

Ovaj izbor destinacija predstavlja rezultat strateškog razvoja Er Srbije i odgovor na rastuća interesovanja putnika za raznovrsnim turističkim i poslovnim centrima, a koji istovremeno osnažuje povezivanje Beograda sa ključnim svetskim destinacijama.

Nova destinacija nacionalnog avio-prevoznika od 30. aprila, grčko ostrvo Santorini, poznato je po slikovitim belim kućama, tirkiznom moru i prepoznatljivoj arhitekturi, koje ne prestaje da inspiriše putnike širom sveta, o čemu svedoči konstantno rastući broj turista koji svake godine poseti ovo najpoznatije vulkansko ostrvo iz grupe Kiklada.

Prvi let direktne avio-linije za Baku, kojim Er Srbija proširuje svoje prisustvo u regionu Kavkaza, najavljen za 3. maj, dodatno će doprineti jačanju kulturnih, turističkih i poslovnih veza između Srbije i Azerbejdžana.

Uvođenjem direktne avio-linije za Toronto, počevši od 23. maja, Er Srbija širi svoju mrežu destinacija u Severnoj Americi. Ova linija pruža dodatne mogućnosti za poslovna i turistička putovanja, a od posebnog je značaja za predstavnike naše dijaspore koji žive u ovom najvećem gradu Kanade.

Jesen će obeležiti uspostavljanje direktnog leta za Sevilju, kulturni i administrativni centar Andaluzije, grad bogatog kulturno-istorijskog nasleđa. Od 30. septembra ovaj grad će biti lako dostupan za putnike koji kombinuju različite vrste odmora – od klasičnog letovanja do obilaska znamenitosti. Jug Španije spada u najpopularnije turističke rute Evrope i atraktivan je kako za putnike iz Srbije i regiona, tako i za putnike koji zahvaljujući mreži Er Srbije preko Beograda putuju do svojih odabranih destinacija.

Naredne zimske sezone putnici Er Srbije će moći da putuju do najvećeg kanarskog ostrva, Tenerifa, direktnim letom iz Beograda od 27. oktobra. Poznato po blagoj klimi i velikom broju sunčanih dana, ovo ostrvo je veoma popularna destinacija pogodna za porodična putovanja, duže odmore uz kombinovanje opuštenog i aktivnog odmora u jedinstvenom atlantskom ambijentu.

Zimska destinacija, Tromzo, sa prvim letom planiranim za 14. decembar predstavlja arktičku avanturu za putnike koji žele da dožive jedinstvena iskustva koja prevazilaze standardne turističke okvire. Tromzo, poznat kao „vrata Arktika“, međunarodno je prepoznat kao jedno od najboljih mesta za posmatranje severne polarne svetlosti, ponoćnog sunca, timskih sportova i plovidbi za posmatranje kitova.

Ponuda novih destinacija je u skladu sa sve zahtevnijim putničkim navikama i željama za personalizovanim iskustvima i pruža putnicima mogućnost da uz direktne letove dođu do popularnih odredišta. Ovakva diversifikacija ruta doprinosi smanjenju sezonalnosti i boljoj iskorišćenosti flote, podstičući putovanja, posebno tokom zimskih meseci. U mreži letova Er Srbije će se po prvi put naći Baku, Santorini, Sevilja, Tenerife i Tromzo, dok se direktna avio-linija za Toronto uspostavlja nakon trideset godina, kada je realizovan poslednji let JAT-a između Beograda i ovog kanadskog grada.