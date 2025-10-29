Slušaj vest

Zimski red letenja na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu stupio je na snagu u nedelju, 26. oktobra 2025. godine, a biće aktuelan do subote, 28. marta 2026. godine. Tokom tog perioda, putnici će moći da biraju između letova koje obavlja ukupno 25 avio-kompanija ka čak 87 aerodroma širom sveta.

U saopštenju Aerodroma Nikola Tesla navodi se da će i ove zime u ponudi biti direktni letovi ka brojnim evropskim i regionalnim destinacijama, kao i ka državama Bliskog istoka, Istočne Azije, Severne Afrike i Severne Amerike.

Iz kompanije "Belgrade Airport", koja posluje u okviru francuske grupe VINCI Airports, poručuju da će se i u zimskom periodu, kroz saradnju sa partnerskim avio-kompanijama, nastaviti sa širenjem i unapređenjem mreže linija iz Beograda.

Nove destinacije i pojačan saobraćaj

Nacionalni avio-prevoznik Er Srbija nastaviće da tokom zimskih meseci obavlja direktne letove ka Firenci, Bariju, Splitu i Tbilisiju, dok će na pojedinim linijama biti povećan broj frekvencija u odnosu na prošlogodišnji zimski red letenja.

Od 3. novembra, kazahstanska kompanija SCAT Airlines uspostavlja direktnu liniju Beograd-Astana, koja će saobraćati dva puta nedeljno, ponedeljkom i četvrtkom. Na taj način, Srbija i Kazahstan biće po prvi put povezani redovnim avionskim linijama.

Aerodrom Nikola Tesla Foto: Gmail.com

Low-cost prevoznik Wizz Air 28. oktobra pokreće novu liniju između Beograda i Madrida, sa tri leta nedeljno, utorkom, četvrtkom i subotom. Od 3. januara 2026. godine, kompanija će uvesti i sezonske letove za Grenobl, koji će se obavljati subotom.

Takođe, EasyJet će uspostaviti direktne letove iz Beograda za Pariz, aerodrom Šarl de Gol, i to dva puta nedeljno, ponedeljkom i petkom.

Fokus na iskustvo putnika

Pored širenja mreže destinacija, Belgrade Airport najavljuje da će tokom zimske sezone, u saradnji sa partnerima, raditi i na unapređenju sadržaja i usluga u terminalima, s ciljem da se putnicima obezbedi što kvalitetnije i prijatnije iskustvo putovanja, bezbedno, brzo i komforno.

Globalni lider u aerodromskom menadžmentu

Grupa VINCI Airports, u čijem sastavu posluje beogradski aerodrom, upravlja sa više od 70 aerodroma u 14 zemalja širom sveta. Kompanija je prepoznata kao vodeći privatni operater u avio-industriji, sa snažnim fokusom na razvoj, modernizaciju infrastrukture i ekološku održivost.