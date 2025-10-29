Zimska sezona na aerodromu Nikola Tesla - Letovi 25 avio-kompanija ka 87 svetskih destinacija! Ovo su informacije o pojačanom saobraćaju
Zimski red letenja na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu stupio je na snagu u nedelju, 26. oktobra 2025. godine, a biće aktuelan do subote, 28. marta 2026. godine. Tokom tog perioda, putnici će moći da biraju između letova koje obavlja ukupno 25 avio-kompanija ka čak 87 aerodroma širom sveta.
U saopštenju Aerodroma Nikola Tesla navodi se da će i ove zime u ponudi biti direktni letovi ka brojnim evropskim i regionalnim destinacijama, kao i ka državama Bliskog istoka, Istočne Azije, Severne Afrike i Severne Amerike.
Iz kompanije "Belgrade Airport", koja posluje u okviru francuske grupe VINCI Airports, poručuju da će se i u zimskom periodu, kroz saradnju sa partnerskim avio-kompanijama, nastaviti sa širenjem i unapređenjem mreže linija iz Beograda.
Nove destinacije i pojačan saobraćaj
Nacionalni avio-prevoznik Er Srbija nastaviće da tokom zimskih meseci obavlja direktne letove ka Firenci, Bariju, Splitu i Tbilisiju, dok će na pojedinim linijama biti povećan broj frekvencija u odnosu na prošlogodišnji zimski red letenja.
Od 3. novembra, kazahstanska kompanija SCAT Airlines uspostavlja direktnu liniju Beograd-Astana, koja će saobraćati dva puta nedeljno, ponedeljkom i četvrtkom. Na taj način, Srbija i Kazahstan biće po prvi put povezani redovnim avionskim linijama.
Low-cost prevoznik Wizz Air 28. oktobra pokreće novu liniju između Beograda i Madrida, sa tri leta nedeljno, utorkom, četvrtkom i subotom. Od 3. januara 2026. godine, kompanija će uvesti i sezonske letove za Grenobl, koji će se obavljati subotom.
Takođe, EasyJet će uspostaviti direktne letove iz Beograda za Pariz, aerodrom Šarl de Gol, i to dva puta nedeljno, ponedeljkom i petkom.
Fokus na iskustvo putnika
Pored širenja mreže destinacija, Belgrade Airport najavljuje da će tokom zimske sezone, u saradnji sa partnerima, raditi i na unapređenju sadržaja i usluga u terminalima, s ciljem da se putnicima obezbedi što kvalitetnije i prijatnije iskustvo putovanja, bezbedno, brzo i komforno.
Globalni lider u aerodromskom menadžmentu
Grupa VINCI Airports, u čijem sastavu posluje beogradski aerodrom, upravlja sa više od 70 aerodroma u 14 zemalja širom sveta. Kompanija je prepoznata kao vodeći privatni operater u avio-industriji, sa snažnim fokusom na razvoj, modernizaciju infrastrukture i ekološku održivost.
VINCI Airports je još 2016. godine usvojio prvu međunarodnu strategiju zaštite životne sredine u avio-sektoru, sa ambicioznim ciljem da do 2050. godine u celoj mreži svojih aerodroma dostigne nulti nivo emisije gasova sa efektom staklene bašte (nivo 1 i 2). Strategija podrazumeva i podršku partnerima u procesu zelene tranzicije.