Er Srbija pokreće novu promotivnu akciju "Svuda u svetu, kao kod kuće", koja putnicima daje priliku da po povoljnim cenama kupe karte za više od 80 destinacija širom sveta. Bilo da planirate kratki gradski beg, odmor sa porodicom ili duže putovanja, sada je idealna prilika da unapred isplanirate svoje avanture.

Ova akcija omogućava da planiranje putovanja bude jednostavno i bez stresa - sve što je potrebno jeste da odaberete željenu destinaciju i termin. Na ovaj način, svako može da pronađe opciju koja mu najviše odgovara, bilo da želi da poseti evropske metropole, udaljene gradove ili destinacije u regionu.

Promotivni period kupovine karata traje od 6. do 12. oktobra 2025., a putovanja mogu biti realizovana u periodu od 26. oktobra 2025. do 31. avgusta 2026. godine. To znači da putnici mogu da planiraju svoja prolećna, letnja, jesenja i zimska putovanja uz značajne uštede i fleksibilne opcije.

- Osluškujući potrebe naših putnika, odlučili smo da ovog puta produžimo period tokom kojeg je moguće putovati po promotivnim cenama. Time dajemo dodatnu vrednost svima koji planiraju putovanja u narednim mesecima, bilo da je reč o zimovanju, prolećnim odmorima ili letnjim avanturama. Nadamo se da će naši putnici prepoznati ovu pogodnost i iskoristiti priliku da po pristupačnim cenama otputuju na brojne destinacije u našoj mreži – izjavio je Boško Rupić, direktor za komercijalu i strategiju Er Srbije.

Putnici tokom trajanja akcije mogu da biraju između brojnih atraktivnih destinacija iz mreže Er Srbije - od evropskih metropola poput Pariza, Rima, Barselone i Amsterdama, preko regionalnih centara kao što su Ljubljana, Zagreb, Podgorica i Skoplje, pa sve do prekookeanskih destinacija uključujući Njujork i Čikago, ali i gradova na Dalekom istoku.

Promotivne karte dostupne su putem zvaničnog sajta Er Srbije, mobilne aplikacije, kontakt centra i poslovnica, što omogućava jednostavnu i brzu kupovinu bez obzira na to da li putnici rezervaciju obavljaju onlajn ili lično.