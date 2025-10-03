ER SRBIJA ZABELEŽILA NAJBOLJI SEPTEMBAR U ISTORIJI: Više od 480.000 putnika, broj je od početka godine premašio 3,5 miliona
Er Srbija je tokom septembra 2025. godine prevezla 480.507 putnika i realizovala ukupno 4.848 letova, što predstavlja rast u odnosu na isti mesec prethodne godine i potvrđuje nastavak pozitivnog trenda u redovnom saobraćaju.
Popunjenost putničke kabine (load factor) iznosila je 79 odsto, što je povećanje u poređenju sa 77,7 odsto iz septembra prošle godine.
- Od početka godine do danas prevezli smo preko 3,5 miliona putnika, a mesec za nama zabeležili kao najbolji septembar u istoriji Er Srbije. Septembar se pokazao kao izuzetno atraktivan mesec za odmore i putovanja, što je dodatno doprinelo pozitivnim rezultatima. Iako i dalje vidimo dvocifren pad u čarter saobraćaju, naš redovan saobraćaj je ostvario rast, a ukupan broj putnika i letova je nadmašio prošlogodišnji. Ostvareni rezultati predstavljaju snažan podsticaj da nastavimo sa širenjem mreže destinacija i kontinuiranim unapređenjem usluge za naše putnike - izjavio je Jirži Marek, generalni direktor Er Srbije.
Najpopularnije destinacije Er Srbije u regionu bile su Tivat, Podgorica i Ljubljana, dok su u Zapadnoj Evropi najveće interesovanje putnici pokazali za Pariz, Cirih i Frankfurt. U široj evromediteranskoj zoni, najtraženije destinacije bile su Atina, Istanbul, Barselona i Larnaka, dok je u dugolinijskom saobraćaju najviše putnika letelo na relaciji između Beograda i Njujorka.
