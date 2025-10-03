- Od početka godine do danas prevezli smo preko 3,5 miliona putnika, a mesec za nama zabeležili kao najbolji septembar u istoriji Er Srbije. Septembar se pokazao kao izuzetno atraktivan mesec za odmore i putovanja, što je dodatno doprinelo pozitivnim rezultatima. Iako i dalje vidimo dvocifren pad u čarter saobraćaju, naš redovan saobraćaj je ostvario rast, a ukupan broj putnika i letova je nadmašio prošlogodišnji. Ostvareni rezultati predstavljaju snažan podsticaj da nastavimo sa širenjem mreže destinacija i kontinuiranim unapređenjem usluge za naše putnike - izjavio je Jirži Marek, generalni direktor Er Srbije.