Eliminacija košarkaša Srbije sa Evropksog prvenstva u Letoniji i dalje boli čitavu naciju. Nedugo posle šokantnog poraza od Finske, ulje na vatru dolila je vest objavljena u pojedinim medijima da "Er Srbija" nije ponudila čarter "orlovima" zbog čega su se selektor Pešić i igrači u Beograd vratili letonskom avio-kompanijom.

Redakcija Kurira je od izvora bliskog našem nacionalnom avio-prevozniku dobila i drugi deo priče.

Kako nam je rečeno, kao nacionalna avio-kompanija, Er Srbija je uvek na strani sportista Republike Srbije i ponosna je dugogodišnju saradnju sa sportskim savezima, o čemu svedoči niz uspešno realizovanih letova ka brojnim međunarodnim prvenstvima.

- Nakon utakmice protiv Finske, Košarkaški savez Srbije je stupio u kontakt sa nacionalnim avio-prevoznikom u cilju razmatranja mogućnosti za što raniji povratak naše reprezentacije. U tom trenutku, uzimajući u obzir postojeće ugovorene letove i činjenicu da je letnja sezona još uvek u toku, nije bilo moguće obezbediti slobodan avion i sve neophodne dozvole za organizaciju povratnog leta - kaže naš izvor.

Uprkos tome, nakon detaljnih provera i intenzivnog angažovanja svih operativnih timova, kompanija Er Srbija je uspela da obezbedi avion sa mogućnošću polaska iz Rige, 7. septembra oko 18 časova po lokalnom vremenu.

- Nažalost, predloženo vreme nije bilo optimalno za potrebe reprezentacije, zbog čega je Savez doneo odluku da se povratak realizuje u 14h po lokalnom vremenu putem kompanije Air Baltic, sa kojom je reprezentacija i otputovala na takmičenje. Građani koji su želeli da pruže podršku reprezentaciji već su bili deo ranije ugovorenog čarter leta, što je obaveza koju je kompanija preuzela i ispunila u skladu sa prethodnim dogovorima - ističe izvor Kurira i dodaje:

- Kompanija Er Srbija će nastaviti da pruža bezrezervnu podršku svim nacionalnim selekcijama, u svim sportovima, kao i do sada – sa istim entuzijazmom, profesionalizmom i ponosom.

