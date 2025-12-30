Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o situaciji sa NIS-om

"Mi smo 83. dan bez kapi nafte koja je prošla naftovodom i uspeli smo da održimo punu stabilnost. Srećan sam zbog toga, trošimo zalihe koje smo prikupljali u prethodnim godinama. Zato ćemo da povećavamo skladišta naftnih derivata, ali nam tu predstoji puno posla. Mi trošimo našu srebreninu, ono što smo čuvali i uradili. Gubimo i stopu rasta, jer imamo negativan trend industrijske proizvodnje u novembru i decembru zbog rafinerije. To je jedini uslov koji imamo, rafinerija mora da radi! To je nemoguće izdržati, ponosan sam na Srbiju jer smo pokazali koliko smo odgovorni i sposobni".

Detaljno obraćanje predsednika Vučića POGLEDAJTE OVDE.

Ne propustiteInfoBizViše od pola miliona prijava za legalizaciju! Vučić saopštio sjajne vesti: Već se pripremaju rešenja za evidentiranje i izdavanje potvrda
Aleksandar Vučić (10).jpeg
InfoBizZa pet dana najveće penzije u istoriji! Vučić: Novo povećanje u 2026. godini će biti više od 5 odsto
Aleksandar Vučić (7).jpeg
Politika"NASTAVLJAMO ULAGANJE U VOJSKU I POLICIJU" Vučić: Svako ko pomisli da napadne Srbiju, mnogo puta će razmisliti o tome
Aleksandar Vučić (15).jpeg
Politika"IMAMO NAJNIŽU STOPU KRIMINALITETA U NAŠOJ ISTORIJI" Vučić saopštio brojke: Registrovana su 64.072 krivična dela, najmanje u proteklih 25 godina
2025-12-30 16_15_39-.png