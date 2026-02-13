Slušaj vest

Milijarderka i naslednica kompanije Ferrero Group – prozvana "Nutella carica“ – preminula je u 87. godini.

Marija Franka Ferero, čiji je suprug bio pokojni Mišel Ferero, preminula je u svom domu u gradu Alba, u provinciji Cuneo, u Italija, u ranim jutarnjim časovima u četvrtak.

Bila je predsednica kompanije, poznate po brendovima kao što su Nutella, Kinder, Ferrero Rocher i Tic Tac.

Vest o njenoj smrti odjeknula je malim severnim gradom u kojem se nalazi fabrika Ferera i koji se smatra mestom nastanka čuvenog čokoladnog namaza.

Marija se udala za Mišela 1962. godine, sa 24 godine – iako ga je, kako se navodi, upozorila da "ne voli čokoladu“.

Nakon što je njen suprug preminuo 2015. godine, nasledila je celu kompaniju, sa 40 fabrika i gotovo 50.000 zaposlenih– i godišnjim prometom od 15,7 milijardi funti.