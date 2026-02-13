Slušaj vest

Milijarderka i naslednica kompanije Ferrero Group – prozvana "Nutella carica“ – preminula je u 87. godini.

Marija Franka Ferero, čiji je suprug bio pokojni Mišel Ferero, preminula je u svom domu u gradu Alba, u provinciji Cuneo, u Italija, u ranim jutarnjim časovima u četvrtak.

Bila je predsednica kompanije, poznate po brendovima kao što su Nutella, Kinder, Ferrero Rocher i Tic Tac.

Vest o njenoj smrti odjeknula je malim severnim gradom u kojem se nalazi fabrika Ferera i koji se smatra mestom nastanka čuvenog čokoladnog namaza.

Marija se udala za Mišela 1962. godine, sa 24 godine – iako ga je, kako se navodi, upozorila da "ne voli čokoladu“.

Nakon što je njen suprug preminuo 2015. godine, nasledila je celu kompaniju, sa 40 fabrika i gotovo 50.000 zaposlenih– i godišnjim prometom od 15,7 milijardi funti.

Italijanska premijerka Đorđa Meloni odala joj je počast i pohvalila njen humanitarni rad, rekavši: "Bila je primer preduzetništva koji nikada nije gubio iz vida zajednicu.“

Kurir.rs/The Sun

Ne propustiteInfoBizŠIRI SE SLATKA, ITALIJANSKA IMPERIJA: Ferero pred megadogovorom! Kupuju kompaniju vrednu tri milijarde dolara
shutterstock-785238898.jpg
InfoBizPOSKUPLJUJE OMILJENI ČOKOLADNI KREM: Nestašica lešnika zbog jakog prolećnog mraza! Da li postoji alternativa?
11.jpg
InfoBizOVA IMENA STALNO IZGOVARATE POGREŠNO: Mislili ste da je "Nutela" pravilno? Peto mesto će vas potpuno šokirati
nutela-krem.jpg
InfoBizPALAČINKE ĆE DOBITI NOVI UKUS: Stiže novi Nutela krem! Evo kada ćete moći da ga pazarite
shutterstock-1565826379.jpg