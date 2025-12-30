Slušaj vest

U vremenu kada se sve brže i živi i teško postižu sve obaveze, raditi posao koji se voli pravi je luksuz. Upravo na tome mnogi bi mogli da pozavide Malini Stanojević iz sela Donje Jabuka kod Priboja, koja je odlučila da se bavi seoskim turizmom.

- Okolina je bila sumnjičava i najčešće pitanje sa kojim se suočavala bilo je „Ko će ti doći u Donje Jabuke”?

Ali, među prvim gostima našao se bračni par, gde je supruga vodila silne hotele u Beogradu, a muž je bio u tom poslu u Južnoafričkoj Republici i oni su nam baš konkretno pomogli, jer su nas konkretno savetovali kako i šta dalje, kaže Malina.

Dodaje da turisti danas nemaju iste zahteve kao nekad, zahtevniji su, žele neki ambijent koji im prija, da se lepo osećaju i zato je radila u tom pravcu.

Kako je Malina iz okoline Priboja počela da se bavi seoskim turizmom

- Svaki sledeći gost koji je dolazio, mi smo ljubazno pitali da li smo mi kao domaćini uradili sve što je njima bilo potrebno, da li imaju nekih sugestija, šta bismo trebali da uradimo da bude još bolje...slušali smo njihova mišljenja i zaista postigli rezultate. I dan danas kad gosti dođu, pored toga što se svi izražavaju pohvalno, uvek nam po nešto novo predlože, šta bismo mogli još dodatno da uradimo. Mi to usvajamo i to se pokazalo kao izuzetno dobro, tvrdi Malina.

Kada je reč o strukturi gostiju i načinu rezervisanja Malina kaže da većina njih dolazi preko „bukinga”, a gosti koji su već ranije dolazili slobodni su da ih pozovu i telefonom.

- Gosti nam dolaze sa svih strana, ima ih iz Švedske, Nemačke, mnogo Rusa dolazi, Slovenaca, ali ima i domaćih, najviše iz Beograda i Vojvodine, ali i iz Crne Gore. Prošle godine smo imali samo 11 dana kada nismo imali goste, a ove godine ta cifra je još manja”.

A na podsmešljivo pitanje s početka priče „Ko će ti doći u Donje Jabuke”, ova žena već tada je imala odgovor, jer se njeno selo nalazi na jedinstvenom mestu, koje turistima daje brojne mogućnosti za šetnju, uživanje u pogledu ili obilasku nekih obližnjih turističkih destinacija. Objekat koji izdaje se nalazi u neposrednoj blizini Pribojske Banje, što je dodatni kvalitet.

- Mi smo se potrudili da napravimo neke staze i putiće gde mogu da šetaju. Dosta gostiju ustane ujutru, napravi po pet, šest kilometara šetnje. Mnogi odu do manastira Uvac ili do banje, čak i do manastira Mileševe. Mi smo na takvoj lokaciji gde nam je sve to blizu, pa čak i Mokra Gora i Kamengrad i izletište Ljeskovac, rekla je Malina.

Pre desetak godina osnovala je udruženje žena „Sačuvajmo selo”. Mnogi su i tada sumnjičavo vrteli glavom, a ona je uspela da postigne vrhunske rezultate kroz osnaživanje, udruživanje i saradnju žena sa sela.

U želji da motiviše i druge koji imaju potencijal da se bave seoskim turizmom, Malina je pomogla da se oko osam domaćinstava na teritoriji opštine Priboj mapira, ali ističe da proces registrovanja seoskog turističkog domaćinstva nije uopšte jednostavan.