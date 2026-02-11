Slušaj vest

U sektoru uvoza polovnih automobila u Srbiji primetna je rastuća napetost. Deo špeditera negoduje, tvrdeći da nove procedure donose dodatne troškove i komplikacije, dok nadležni ističu da je cilj isključivo da se poslovanje uredi i dovede u regularne tokove, te da se konačno suzbiju zloupotrebe koje godinama opterećuju tržište. Prethodna praksa pokazala je da su pojedini špediteri iskorišćavali „rupe u sistemu“ i izdavali falsifikovana uverenja o tehničkim karakteristikama vozila.

Kraj za falsifikovane potvrde

Pojavili su se navodi da su tokom prethodnih godina neki špediteri koristili nedovoljno precizne procedure kako bi kroz sistem provlačili sumnjivu dokumentaciju, uključujući falsifikovane COC sertifikate i uverenja o tehničkim karakteristikama vozila.

Takav način rada omogućavao je prodaju vozila kupcima sa netačno prikazanom godinom proizvodnje ili tehničkim podacima, čime su građani često dovodili u zabludu.

Agencija za bezbednost saobraćaja, u saradnji sa Auto-moto savezom Srbije, primenila je model koji već funkcioniše u zemljama Evropske unije, pri čemu je deo poslova poveren međunarodnim institucijama specijalizovanim za proveru i validaciju dokumentacije.

Time je navodno zatvoren prostor za manipulacije, ali su pojedini špediteri ostali bez prihoda koje su ranije ostvarivali kroz dodatne, često netransparentne naknade. Uvođenjem novog sistema došlo je, tako, do promene u raspodeli prihoda unutar lanca uvoza.

Poskupljenja prebačena na teret institucija

Nakon primene novih pravila, deo špeditera je povećao cene svojih usluga, a poskupljenja su, kako tvrde izvori, predstavljena javnosti kao posledica odluka ABS i AMSS.

U nadležnim institucijama, međutim, odbacuju ove tvrdnje i naglašavaju da su sve procedure usmerene isključivo na veću transparentnost i bolju zaštitu kupaca.

Spor oko bezbednosne aplikacije

Dodatne kontroverze izazvala je i aplikacija razvijena od strane AMSS-a, koja vozačima pruža upozorenja na zone škola, opasne deonice, radarske kontrole, merenje prosečne brzine, ali i mogućnost automatske detekcije saobraćajne nezgode uz slanje precizne lokacije hitnim službama.

Za korišćenje aplikacije, prilikom uvoza polovnog vozila, postavlja se nalepnica na B stub automobila, čijim se skeniranjem vozač registruje i aktivira uslugu.

U pojedinim plaćenim tekstovima na specijalizovanim portalima pojavile su se tvrdnje da ta nalepnica košta 3.600 dinara.

AMSS, međutim, demantuje ove navode i ističe da se nalepnica prilikom uvoza deli besplatno, kao i da je korišćenje aplikacije tokom prve godine bez naknade. Nakon isteka tog perioda, vozač sam odlučuje da li želi da produži uslugu putem platformi Google Play ili Apple Store.