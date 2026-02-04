Slušaj vest

Zašto u Srbiji cene polovnih automobila rastu godinama unazad? Ovo je pitanje koje muči mnoge kupce. Prema podacima sa sajta Polovni automobili, prosečne cene oglašenih polovnih vozila porasle su tokom 2025. godine za oko 6%, a deo javnosti uzrok ovog rasta vidi pre svega u maržama prodavaca. Ipak, ono što se često zanemaruje jeste činjenica da je deo rasta cena posledica i sve većih troškova u samom postupku uvoza vozila. Uvoznici polovnih automobila odnedavno imaju još jednu novu obaveznu stavku - nalepnicu sa logotipom Auto-moto saveza Srbije, koja trenutno košta 2.600 dinara po vozilu.

Šta sve mora da se plati prilikom uvoza

Pre nego što objasnimo detaljnije o čemu je tačno reč, evo kratkog podsetnika šta se sve plaća prilikom uvoza korišćenog vozila. Uprkos odavno potpisanom Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju koji je stupio na snagu još 1. septembra 2013. godine, za veliki broj automobila mora da se plati carina, iako se uvoze iz Evropske unije. Vrednost vozila, bez obzira na to koliko je ono zaista plaćeno i dokaze koje poseduje uvoznik, obračunava se iz kataloga AMSS, a kataloška vrednost je uglavnom veća od tržišne. Istina, naši carinici koriste i neke druge kataloge iz zapadnih zemalja, ali opet na kraju, neretko se desi da automobil vredi više nego što je zaista plaćen.

automobili Foto: Scharfsinn / Alamy / Profimedia

Zatim se na tako utvrđeni iznos vrednosti vozila, uvećan za troškove carine, obračunava porez. Naravno, tu su još transportni troškovi, usluga špedicije i raznorazne takse. Jedna od njih je ekološka taksa koja se naplaćuje oko 14 dinara po kilogramu. Takođe, godinama unazad, plaća se provera homologacije, odnosno Uverenje o ispitivanju, ali se tu spisak troškova ne završava.

Dodatni troškovi

Još u decembru prošle godine, drastično je poskupeo izvod iz baze podataka, pa je cena više nego dvostruko povećana sa 3.600 na 8.400 dinara. Zatim je u januaru cena korigovana za još 200 dinara. Ako niste znali, izvod iz baze podataka je nešto što mora da se izvadi za svako vozilo koje se uvozi kao polovno, a nema COC sertifikat (Certificate of Conformity je zvanični dokument koji izdaje proizvođač vozila, potvrđujući da vozilo ispunjava sve tehničke, bezbednosne i ekološke standarde EU za homologaciju). Za većinu polovnih vozila ga nije lako nabaviti, a dešavalo se i da ga uvoznik nabavi, ali da mu ga naše laboratorije ovlašćene za proveru homologacije ne priznaju.

E onda, pri uvozu treba platiti pomenuti izvod iz baze podataka. Nekada je taj izvod bilo moguće izvaditi na više različitih mesta i kao što smo već naveli, koštao je 3.600 dinara. Sada se za ovaj dokument morate obratiti konzorcijumu Auto-moto saveza Srbije i predstavništva nemačke Asocijacije za ispitivanje vozila DEKRA, i oni će vam ga izdati po ceni od 8.600 za automobile i 13.600 dinara za kamione.

Nova obavezna nalepnica

Nažalost, ovo nije sve. Prema informacijama do kojih je naš portal došao u jednoj od laboratorija ovlašćenih za takozvani pregled homologacije, uvoznici polovnih vozila od ove godine moraju da izdvoje novac za stavku koja do sada nije postojala. U pitanju je nalepnica sa logotipom Auto-moto saveza Srbije koja treba da se zalepi na „B stub“ vozila, dakle na suvozačevoj strani. Pokušali smo da od nadležnih u AMSS, ali i u Agenciji za bezbednost saobraćaja saznamo čemu tačno služi ova nalepnica, koja je njena svrha, s obzirom na to da nije u pitanju nešto što je dobrovoljno, nego nešto što obavezno mora da se plati za svako vozilo koje se uvozi kao polovno. Nažalost, odgovore na ova pitanja do objavljivanja ovog teksta nismo dobili. Prema nekim, nezvaničnim informacijama skeniranjem QR koda koji se nalazi na nalepnici, moći će da se prati tok predmeta u postupku kontrolisanja vozila koje se uvozi kao upotrebljavano.

Kakva je procedura

U jednoj od laboratorija ovlašćenih za ispitivanje vozila i kontrolu homologacije saznali smo da su svi ispitivači i kontrolori već zaduženi ovim nalepnicama koje u toku pregleda vozila treba zalepiti na „B stub“ i fotografisati. U slučaju da vozilo nema „B stub“, (primera radi BMW i3), onda ovu nalepnicu treba postaviti na vozačevoj strani, na vratima, u zoni brave, ili na mestu gde je postavljena proizvođačka nalepnica. Fotografiju nalepnice, zajedno sa ostalim fotografijama predmetnog vozila, potrebno je postaviti (uploadovati) u predmet na aplikaciji Agencije za bezbednost saobraćaja. Serijski broj nalepnice koji se nalazi ispred QR koda potrebno je upisati u zapisnik, kako bi se kasnije povezao sa VIN brojem predmeta.

Uticaj na krajnje kupce

Nema sumnje da će dodatni trošak od stotinak evra za nalepnicu i izdavanje Izvoda iz baze podataka negde „preliti“ na krajnjeg kupca, odnosno prosečnog vozača. Kada se na to doda nedavno poskupljenje putarine, sve češća poskupljenja Obaveznog osiguranja u saobraćaju, naravno cene goriva, čak i uvođenje akcize na metan, iako je u pitanju jedno od ekološki najčistijih goriva, uz troškove održavanja, servisiranja… jasno je pod kolikim su opterećenjem vlasnici automobila u našoj zemlji.