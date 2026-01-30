Slušaj vest

Uprkos rastu cena, interesovanje kupaca nije oslabilo, a tržište polovnih vozila beleži jednu od najdinamičnijih godina u poslednjem periodu, pokazuje tradicionalna godišnja analiza sajta Polovni automobili.

Istraživanje je obuhvatilo prodajne rezultate polovnih automobila prvi put registrovanih u našoj zemlji tokom 2025. godine, prikupljene u saradnji sa CUBE timom, kretanje prosečnih cena polovnih automobila oglašenih na sajtu, kao i interesovanje kupaca kada je reč o modelima, brendovima i vrstama pogonskog goriva.

Tržište polovnjaka u značajnom porastu

Tokom 2025. godine u Srbiji je prvi put registrovano 144.175 polovnih automobila iz uvoza, dok je godinu dana ranije ta cifra iznosila 132.340 vozila. Rast od gotovo devet procenata predstavlja nastavak oporavka započetog u 2024. godini, ali i jasan signal da se tržište polovnjaka u Srbiji stabilizovalo i ušlo u fazu snažnijeg rasta.

Cene nastavile rast, ali bez naglih skokova

I u prošloj godini cene polovnjaka u Srbiji su nastavile da rastu. Konkretno, prosečne cene svih putničkih vozila oglašenih na sajtu Polovni automobili starosti do 20 godina (kategorija koja je najtraženija na portalu) porasle su za nešto više od pet odsto u odnosu na 2024. godinu.

Ovaj podatak ne predstavlja iznenađenje, ali je istovremeno i potvrda da se tržište polovnjaka prilično stabilizovalo, jer je, primera radi, pre samo nekoliko godina rast cena polovnjaka na godišnjem nivou prelazio i 16 odsto.

Zanimljivo, prosečne cene oglašenih polovnjaka bile su u blagom padu u prvih pet meseci prošle godine, ali je od maja ponovo došlo do rasta, što ukazuje na nešto veću potražnju u drugoj polovini 2025. godine.

Kupci ostaju verni proverenim brendovima i modelima

Navike kupaca polovnih automobila u Srbiji nisu se značajnije menjale ni tokom 2025. godine. Među najprodavanijim brendovima i dalje dominiraju evropski proizvođači, pre svih nemački, sa Volkswagenom na prvom mestu, iza kojeg slede Audi, Peugeot, Opel i BMW. Zanimljiv je podatak da lista pet najprodavanijih modela izgleda identično kao i u 2024. godini.

Prvo mesto čvrsto drži Volkswagen Golf, a dalje ga prate Polo, Passat, Audi A4 i Opel Astra. Dakle, i ovog puta se potvrdilo da prosečan srpski kupac veoma teško odstupa od svojih uverenja.

Ipak, podaci o interesovanju korisnika sajta Polovni automobili otkrivaju da se struktura pretraga delimično razlikuje od strukture prodaje.

Tokom 2025. godine najviše pregleda imali su modeli Audi A4 i Audi A6, zatim BMW 320, Audi A3 i Folkswagen Golf 6. Ovi podaci govore da kupci često razmatraju i modele iz višeg segmenta, čak i kada se odluče za racionalnije opcije, što ukazuje na širok spektar interesovanja, kao i detaljan proces informisanja pre kupovine.

Dizelaši i dalje dominiraju, benzinci jačaju poziciju

Kao što kupci ne odstupaju od određenih brendova i modela, tako se i dalje većinski opredeljuju za vozila sa dizel agregatima, koja čine 59 odsto ukupne prodaje polovnjaka iz uvoza. Benzinci učestvuju sa 33 odsto, dok hibridna vozila čine nešto više od četiri odsto ukupne prodaje.

Ostale vrste pogona čine zanemarljiv deo tržišta, što još jednom potvrđuje da je interesovanje za električne polovnjake i dalje jako malo. Ono što je primetno jeste da polako raste interesovanje za polovnjake sa benzinskim motorima (njihova prodaja porasla za oko četiri odsto u odnosu na 2024.), koji su recimo dominantni kada je reč o prodaji novih vozila.

Kada smo kod novih automobila, i na ovom tržištu primetan je značajan rast prodaje. Konkretno, tokom 2025. godine prvi put je registrovano 31.897 automobila, što je rast od nešto manje od 14 procenata. Treba reći da i dalje raste prodaja vozila na hibridni pogon, koji su ozbiljno premašili dizelaše.

Šta očekivati u 2026. godini?

Sudeći po trenutnim pokazateljima i dostupnim podacima, postoji realna mogućnost da 2026. godina donese dalju stabilizaciju tržišta i rast prodaje polovnih vozila.

Poslednje informacije koje dolaze od nekih velikih evropskih oglasnika govore da se cene polovnjaka na teritoriji EU smiruju i da su čak u padu u nekim segmentima, što bi moglo dodatno da doprinese stabilnoj ponudi i realnijim cenovnim okvirima na našem tržištu. Naravno, sve pod uslovom da ne dođe do većih promena i neizvesnosti kada je u pitanju ukupna geopolitička situacija.