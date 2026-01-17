Slušaj vest

Kupovina polovnog automobila sa visokim brojem pređenih kilometara često izaziva dilemu kod kupaca, posebno kada se radi o popularnim modelima poput. Na jednoj Reddit objavi, korisnici su razmenjivali iskustva sa automobilima koji su prešli između 250.000 i 300.000 kilometara, pokušavajući da razjasne da li je takva kupovina rizična ili ne.

Jedan od korisnika je istakao da je prevara sa kilometražom u Srbiji česta pojava:

- Na 90% automobila vraćana je kilometraža. Pre će kupiti auto sa 180.000 km iako zna da su lažni, nego da se informiše.

Važno je, prema iskustvu korisnika, obratiti pažnju na prethodnog vlasnika i način održavanja automobila. Dugogodišnji vlasnici koji redovno servisiraju vozilo često nude veću sigurnost, čak i kada automobil ima 300.000 pređenih kilometara. Jedan od komentatora podelio je primer svog BMW-a X3:

- Ja imam drugi auto BMW X3 sa 300.000 km, bolje me služi od novog BMW-a koji me je sa 3 godine i 90.000 km ostavio na putu. Ako je F25, on je dosta dobro napravljen, proveri godište zbog lanca, zameni ulje u menjaču i održavaj ga redovno.

Drugi korisnici su istakli da su automobili sa visokim kilometražama često bolje očuvani od mlađih automobila koji nisu redovno servisirani. Jedan je naveo:

- Kupio sam auto sa 280.000 km, zamenio par sitnica, auto je kao nov unutra i spolja. Zavisi kakav je bio prethodni vlasnik.

Zaključak koji se može izvući iz diskusije jeste da kod polovnjaka sa 250.000-300.000 km najviše treba gledati stanje i servisnu istoriju, a ne samo broj pređenih kilometara. Ukoliko je prethodni vlasnik sve održavao redovno i rešavao uočene probleme, automobil može biti pouzdan i nakon viših kilometraža.

Važno osim kilometraže Proveriti servisnu istoriju i stanje kritičnih delova (menjač, kočnice, motor) Informisati se o prethodnim vlasnicima i načinu korišćenja automobila. Ne fokusirati se samo na kilometražu, održavanje je ključ ispravnosti